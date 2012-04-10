  1. حوزه و دانشگاه
۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۲۹

تکثیر نامه‌های اعتراض دانشجویان در محل همایشی با حضور وزیر بهداشت

تکثیر نامه‌های اعتراض دانشجویان در محل همایشی با حضور وزیر بهداشت

حدود 100 نفر از دانشجویان علوم پایه گروه پزشکی در ادامه اعتراض خود به نحوه برگزاری آزمون جامع علوم پایه، امروز با تجمع در محل مرکز همایش های رازی، اعتراض خود را اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این گروه از دانشجویان با همراه داشتن پلاکاردهایی مبنی بر اعتراض به آزمون و شعار "وزیر عدالت ، حمایت حمایت" خواستار حمایت وزیر بهداشت و توجه به اعتراض شان شدند.

این گروه از دانشجویان با تکثیر نامه ای در میان افراد حاضر در محیط پیرامونی تالار همایش های رازی از وزیر بهداشت درخواست کردند شرایط ارزیابی آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به شرایط سابق (وجود ارفاقات و حد نصاب قبولی شناور) بازگردد.

مراسم روز جهانی بهداشت، روز سه شنبه در محل تالار همایش های رازی در دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر بهداشت و جمع زیادی از حامیان سلامت برگزار شد.

کد مطلب 1573622

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