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۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۴۰

رئیس جمهور وارد شهرستان بستک شد

رئیس جمهور وارد شهرستان بستک شد

بستک - خبرگزاری مهر: رئیس جمهور اسلامی ایران در چهارمین دور از سفرهای استان دولت، برای دیدار با مردم شهرستان بستک وارد این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد دقایقی پیش در ادامه سفر خود به استان هرمزگان برای سخنرانی و حضور در میان مردم شهرستان بستک، وارد این شهرستان شد.

احمدی نژاد از صبح امروزپس از استقبال گرم مردم بندرعباس، در ورزشگاه تختی بندرعباس به سخنرانی پرداخت و سپس در جمع مردم شهرستان حاجی آباد حاضر شد.

دیگر برنامه های امروز رئیس جمهور در استان هرمزگان سخنرانی در جمع مردم بندر خمیر و در پایان دیدار با منتخبان، ایثارگران، علما و مدیران استان هرمزگان است.

همچنین رئیس جمهور فردا به شهرستانهای پارسیان، بندر لنگه، ابوموسی، قشم و جزیره هرمز سفر و در میان مردم این شهرها سخنرانی می کند.

کد مطلب 1573630

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