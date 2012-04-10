رئیس جمهور وارد شهرستان بستک شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد دقایقی پیش در ادامه سفر خود به استان هرمزگان برای سخنرانی و حضور در میان مردم شهرستان بستک، وارد این شهرستان شد.

احمدی نژاد از صبح امروزپس از استقبال گرم مردم بندرعباس، در ورزشگاه تختی بندرعباس به سخنرانی پرداخت و سپس در جمع مردم شهرستان حاجی آباد حاضر شد.

دیگر برنامه های امروز رئیس جمهور در استان هرمزگان سخنرانی در جمع مردم بندر خمیر و در پایان دیدار با منتخبان، ایثارگران، علما و مدیران استان هرمزگان است.

همچنین رئیس جمهور فردا به شهرستانهای پارسیان، بندر لنگه، ابوموسی، قشم و جزیره هرمز سفر و در میان مردم این شهرها سخنرانی می کند.