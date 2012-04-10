استادیوم 15 هزار نفری یاسوج تا پایان خردادماه به بهره بردای می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پروژه استادیوم 15 هزار نفری یاسوج هم اکنون 72 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از روند اجرایی خوبی برخوردار است.

شفیعی بیان کرد: چمن کاشته شده این ورزشگاه در حال رشد است و تا یک ماه آینده به وضعیت مطلوب و قابل بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: تاکنون کار نصب شش هزار صندلی تماشاچی درسکوها انجام شده و پیست دو و میدانی نیز آماده نصب تارتان است.

شفیعی عنوان کرد: کار ساخت داخلی ضلع شرقی ورزشگاه رو به اتمام است و ضع غربی نیز در دست اقدام است.

وی بیان داشت: این ورزشگاه در اواسط سال جاری به بهره برداری کامل می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات احداث این پرو‍ژه که از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان است، در سال 86 با اعتباری بالغ بر 10میلیارد تومان در زمینی به مساحت 23 هزار متر مربع آغاز شد.

این پروژه قرار بود در مدت30 ماه به بهره برداری برسد و طی سالهای گذشته مدیران استانی بارها از بهره برداری از این پروژه خبر دادند که هیچکدام از این وعده ها محقق نشد.

آخرین بار مسئولان مربوطه از افتتاح این ورزشگاه تا پایان سال 89 خبر داده بودند.