به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران پس از برگزاری کنفرانسی به زبان انگلیسی با موضوع لیبل و لیبلینگ در ماههای پایانی سال گذشته یک دوره آموزشی به زبان فارسی و با همین موضوع برگزار کرد و حال در تدارک دومین دوره آن است.
در این دوره درباره تعاریف و مصارف لیبل، هولوگرام و لیبلهای امنیتی، ملزومات و ماشینآلات صنعت لیبل، جایگاه صنعت لیبل در جهان و ... مباحثی مطرح میشود و دانشجویان رشتههای چاپ و دستاندرکاران این حوزه میتوانند در این کلاسها شرکت کنند.
در حال حاضر برنامهریزی برای برپایی دوره انجام میگیرد و پس از ثبتنام مشخص خواهد شد که این دوره در چهار یا سه کلاس 2 ساعته برگزار شود. همچنین اتحادیه در نظر دارد حداقل هزینهها را برای ثبتنام در نظر بگیرد.
در صورت بالا بودن تعداد شرکتکنندگان، این کلاس در محل اتاق بازرگانی تشکیل میشود؛ در غیر این صورت محل برپایی کلاسها اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ خواهد بود.
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