فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز معرفی شد

حسین میررجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرهنگ سید ناظم علینقی به عنوان فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز انتخاب و معرفی شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز ادامه داد: معرفی این مسئول جدید طی مراسمی در حضور مسئولان ذیربط انجام شده است.

این مسئول گفت: استان البرز از نظر نزدیکی به پایتخت و سایر موارد از حساسیت ویژه ای در سطح کشور برخوردار است و این امر ضرورت اقتدار یگان حفاظت این اداره کل را افزایش می دهد.

توسعه پاسگاههای حفاظتی در سطح استان یک امر بسیار ضرورری است

میررجبی ادامه داد: توسعه پاسگاههای حفاظتی در سطح استان یک امر بسیار ضرورری است و باید زمینه های دآن را با همکاری یکدیگر فراهم کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز افزود: همچنین تجهیز پاسگاههای موجود نیز ضرورت دارد و این امر نیز باید در الویت قرار گیرد.

وی گفت:ارتقای کیفی و کمی خدمات رسانی از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان را دنبال می کنیم و زمینه های این امر فراهم می شود.