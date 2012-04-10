کامرون وارد توکیو شد/ همکاریهای سیاسی و نظامی محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "دیوید کامرون" امروز سه شنبه در اولین سفر آسیایی خود به توکیو سفر کرد.

کامرون در این سفر دو روزه در دیدار با "یوشیکو نودا" نخست وزیر ژاپن درباره روابط دوجانبه و همکاریهای اقتصادی و نظامی گفتگو می کند. این اولین سفر نخست وزیر بریتانیا به ژاپن از زمان روی کارآمدن در مه 2010 است.

مقامات انگلیسی اعلام کردند: در این سفر به سرمایه گذاری بیش از 200 میلیون پوندی (317.19 میلیون دلار) ژاپن در انگلیس پرداخته می شود.

نخست وزیر انگلیس همچنین روز چهارشنبه به میانمار سفر می کند .