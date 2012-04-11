سیف الله آقا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به شرایط موجود، آب منطقه ای گیلان با کمک وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران، مطالعات طرح یکپارچه منابع آب استان را با هدف حداکثر استفاده از منابع آبی داخلی در دستورکار قرارداده است.

وی همچنین با بیان اینکه مدت زمان اجرای این طرح 18 ماه است، اظهار داشت: اعتبار مورد نیاز برای انجام مطالعات این طرح 16 میلیارد ریال بوده و بصورت همزمان در دو بخش مدیریت یکپارچه منابع آب داخل استان و همچنین سدسازی و سامانه انتقال در دست مطالعه است.

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان گفت: مصارف مد نظر در این مطالعات شامل کشاورزی، صنعت و آشامیدنی است و بررسی های در سطح استان انجام گرفته تا نقاط دارای پتاسیل مناسب از بعد فنی و اقتصادی برای ساخت سد شناسایی شود.

وی افزود: به همین دلیل این پروژه منحصر به محدوده خاصی نیست و از آستارا تا لاهیجان را در برگرفته و نتایج مطالعات از طریق ساخت کانال رابط سراسری در سطح استان مد نظر است.

آقابیگی با اعلام اینکه طبق سند چشم انداز 20 ساله کشور سالانه پنج میلیارد متر مکعب آب باید در استان استحصال شود، گفت: در کنار احیای آب بندانها که بسیار مهم هستند، به دلیل وجود رودخانه های متعدد و جریان فراوان آبهای سطحی در استان، سد سازی در گیلان از اهمیت فراوانی برخوردار است که تحقق این امر نیازمند عزم ملی است.

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان همچنین اشاره به ضرورت مطالعه و اجرای طرحهای مدیریت منابع آب در آبریز داخل استان گفت: در حال حاضر میزان آب قابل تنظیم سالیانه سد سفیدرود 2.2 میلیارد متر مکعب است که این میزان آب بیش از 188 هزار هکتار از اراضی کشاورزی و بخش عمده نیاز صنعت و آشامیدنی استان را تامین می کند.

وی یادآورشد: با توجه به ساخت و بهره برداری از سدهای متعدد در حوضه آب ریز پشت سد سفیدرود طی سالهای اخیر باید ضمن تامین نیاز آب استان از حوضه قزل اوزن و سفیدرود، همزمان از منابع آبی داخل استان نیز استفاده شود.