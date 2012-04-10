کامرون با سان سوکی دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پرس اسوشیشن، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس در اقدامی مهم به میانمار سفر و با "آئونگ سان سوکی" برنده نوبل صلح و رهبر مخالفان این کشور دیدار خواهد کرد.

بر این اساس، کامرون در این تور آسیای جنوب شرقی که از چهارشنبه آغاز می شود پیش از گفتگو با سان سوکی دیداری نیز با "تین شین" رئیس جمهوری میانمار خواهد داشت.

این اقدام در راستای بهبود روابط غرب با میانمار پس از اجرای اصلاحات سیاسی از جمله آزادی زندانیان و برگزاری انتخابات آزاد ارزیابی می شود.

در انتخابات میاندوره ای پارلمان میانمار که نخستین انتخابات آزاد این کشور طی دو دهه اخیر به شمار می رود حزب "لیگ ملی برای دموکراسی" به ریاست سان سوکی 43 کرسی از مجموع 44 کرسی باقی مانده پارلمان را از آن خود کرد.

گفتنی است پیش از این نیز "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا در سفری سه روزه به میانمار رفته و با رهبر مخالفان این کشور دیدار کرده است.