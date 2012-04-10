دستگیری اعضای اصلی یک شبکه تروریستی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر،متن اطلاعیه وزارت اطلاعات به این شرح است:

به استحضار ملت شریف ایران می رساند، با الطاف الهی و توجهات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و با جانفشانی و پیگیری های شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) ، یکی از شبکه های بزرگ ترور و خرابکاری رژیم اشغالگر قدس و تعدادی از هسته های حفاظت شده عملیاتی آنها شناسایی شده و گروهی از تروریست های جنایت پیشه و مزدوران همکاری کننده با آنها بازداشت شدند

سلسله عملیاتی که در چند استان مرزی و مرکزی کشور انجام شده و به بازداشت تروریست های وابسته به رژیم منفور صهیونیستی منتهی شد، بدنبال ماهها اقدامات اطلاعاتی - عملیاتی پیچیده و متهورانه صورت گرفت که خون پاک "مصطفای ملت ایران" (شهید مصطفی احمدی روشن) انگیزه ای دوچندان به مجاهدان خاموش و برکتی مضاعف به اقدامات و پیگیری های آنها در مسیر شناسایی شیاطین و حتی کشف ستاد منطقه ای صهیونیست ها در یکی از کشورهای منطقه و عوامل فعال در آن ستاد انجامید.

تعدادی از هسته های عملیاتی بازداشت شده، در حالی که آماده انجام عملیات تروریستی بودند، مورد ضربه رعدآسای سربازان بی نام و نشان ایران و اسلام قرار گرفته و از ماموریت های تروریستی آنها پیشگیری به عمل آمد.

از بازداشت شدگان، مقادیر قابل توجهی بمب های سنگین آماده انفجار، انواع مسلسل و سلاح های کمری و صدا خفه کن، تجهیزات نظامی، مخابراتی و دیگر ابزار آلات تروریستی کشف و ضبط گردیده است.

ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی و محدودسازی امکان عملیات ایذایی احتمالی از جانب دشمن صهیونیستی ایجاب می کند که اطلاعات بیشتر پیرامون تعداد تروریست های دستگیر شده ، ماموریت های آنها، وسایل و ابزار مکشوفه، پایگاه منطقه ای شناسایی شده و حامیان رژیم صهیونیستی در انجام اقدامات جنایتکارانه و رذیلانه تروریستی را به زمان مناسبی در آینده موکول نماید.