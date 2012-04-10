عملیات احداث سد "هشتجین" در خلخال آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داود نجفیان بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان خلخال افزود: طرح مطالعاتی سد هشتجین و نیاخرم به اتمام رسیده و در آستانه تصویب وزارت نیرو قرار دارد.

وی از آغاز عملیات اجرایی سد اندبیل خبر داد و عنوان کرد: کارهای اداری سدهای هشتجین و نیاخرم نیز به اتمام رسیده و سعی می شود سد هشتجین نیز همزمان با سد اندبیل به مرحله اجرا درآید.

انتقال آب به سد بفراجرد آغاز شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل مهم‌ترین دغدغه مسئولان شهرستان خلخال را انتقال آب از سد "بفراجرد" اعلام کرد و افزود:‌ عملیات انتقال آب تا آخر فروردین ماه سال جاری آغاز می‌شود.

نجفیان یادآور شد: به لحاظ شرایط آب و هوایی منطقه کار سد‌سازی و ادامه عملیات اجرایی به مدت پنج ماه تعطیل بود اما با مناسب شدن آب و هوا از فروردین ماه عملیات اجرایی خط انتقال آب از سد در دست احداث بفراجرد به شهر خلخال آغاز شده است.

فرماندار شهرستان خلخال نیز در این جلسه خواستار اولویت دادن به ساخت سد هشتجین توسط آب منطقه‌ای اردبیل شد.

ذبیح‌الله عبداللهی عنوان کرد: سدها به عنوان زیر‌ساخت‌های اجرای طرح‌های کشاورزی هستند که با احداث سد هشتجین که آرزوی دیرینه مردم این بخش است بسیاری از مشکلات حوزه کشاورزی خلخال مرتفع شود.



وی تصریح کرد: با اتمام مطالعات و آغاز ساخت سد و اتمام آن مشکل توسعه کشاورزی و همچنین شوری آب منطقه حل می شود.