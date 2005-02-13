جلسه ويژه مقامات ارشد وزارت راه با مديران شركت هاي هواپيمايي براي راه اندازي فرودگاه امام در ارديبشت ماه 83

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمد حسن پاسوار مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور در اين جلسه از مديران شركت هاي هواپيمايي داخلي خواست نظراتشان را درباره فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) و مسايل مربوطه اعلام كنند.

بنابراين گزارش، در اين جلسه اعلام شد كه فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) اوايل ارديبهشت ماه سال آينده به بهره برداري كامل خواهد رسيد و البته مديران شركت هاي هواپيمايي نيز در اين جلسه به بيان ديدگاه هاي خود در خصوص فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) پرداختند.

اين گزارش مي افزايد: يكي از مسايلي كه در اين جلسه مطرح شد روشن شدن وضعيت شركت تركيه اي"تاو" و پيشنهاد شركت هاي هواپيمايي داخلي براي سرمايه گذاري در بخش هندلينگ، كترينگ و كارگو بود و قرار بر اين شد تا مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور در آينده اي نزديك گزارشي در اين باره به آنان بدهد.

براساس اين گزارش، همچنين مديران شركت هاي هواپيمايي داخلي خواستار اعلام وضعيت نحوه مديريت فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) نيز شده اند.

گزارش"مهر" در پايان مي افزايد: خبرهاي تكميلي در اين باره در روزهاي آينده در سايت خبرگزاري"مهر" منتشر خواهد شد.