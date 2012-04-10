تاکید مجدد عراقی ها بر ضرورت محاکمه منافقین / دولت سریعا اقدام کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، "منصور التمیمی" عضو ائتلاف دولت قانون گفت : دلایل و اسنادی درباره دخالت گروهک تروریستی منافقین در کشتار مردم عراق قبل و پس از سرنگونی رژیم صدام وجود دارد.

وی افزود: اشغالگران آمریکایی در هنگام حضور خود درعراق اقدام به آموزش اعضای گروهک تروریستی برای ایجاد فتنه طایفه ای در عراق می کردند.

التمیمی بیان کرد: دولت باید هر چه سریعتر در راستای محاکمه اعضای گروهک منافقین که در قتل مردم عراق دست داشته اند اقدام کند، زیرا این گروهک در عراق منفور و جایی ندارند.

"ولید الحلی" از دیگر نمایندگان ائتلاف مذکور نیز گفت : دستگاه قضایی عراق بر محاکمه تروریستها مطابق قانون اساسی عراق تاکید دارد.

وی افزود: گروهک تروریستی منافقین جنایات بی شماری را علیه مردم عراق طی حضور خود در کشور مرتکب شده اند.آنها گروهکی تروریستی هستند و باید قبل از خروج محاکمه شوند.

الحلی خاطرنشان کرد: رایزنی ها و تلاشهای برخی گروههای سیاسی عراقی برای نگه داشتن گروهک منافقین در عراق مردود و در واقع نادیده گرفتن خون عراقی هاست.

خاطرنشان می شود "نوری المالکی" نخست وزیر عراق، 12 دسامبر 2011 به اعضای گروهک تروریستی منافقین تا پایان سال فرصت داده بود به فکر مکان دیگری برای خود باشند، مالکی تصریح کرده بود منافقین، گروهی تروریستی و غیر قانونی است، زیرا دست به انجام عملیات تروریستی در ایران و دخالت در امورعراق می زند.

گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد) را به عنوان مقر خود برگزید.



گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث سابق و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد