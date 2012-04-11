"نارنجی پوش" در 25 سینمای تهران روی پرده رفت

به گزارش خبرنگار مهر، اکران عمومی این فیلم به طور گسترده از امروز 23 فروردین‌ماه در سینماهای قدس، ایران، آزادی، فرهنگ، پردیس ملت، پردیس زندگی، اریکه ایرانیان، جوان، موزه سینما، آستارا، گلریز، فلسطین، مرکزی، پارس، سپیده، کارون، حافظ، فرهنگسرای نور، پردیس تماشا، راگا، ماندانا، شکوفه، شاهد و پایتخت آغاز خواهد شد.

در خلاصه داستان نارنجی پوش آمده: حامد آبان عکاس حرفه ای مجلات و روزنامه‌ها با خواندن کتابی چنان تحت‌تأثیر پالایش محیط زیست و مبارزه با آشغال‌زدایی می‌شود که با لباس نارنجی مخصوص رفتگران به شهرداری می‌پیوندد و با عنوان "نارنجی پوش لیسانسه" به شهرت می‌رسد و...

حامد بهداد در کنار لیلا حاتمی، میترا حجار، طناز طباطبایی، فردوس کاویانی، همایون ارشادی، اردشیر رستمی، امید روحانی و.. در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.