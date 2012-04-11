بیان 20 کارکرد برای تالابها/ تأثیرات گردشگری در کاهش نرخ بیکاری

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دانشمندان بیش از ۲۰ کارکرد برای تالابها بر شمرده اند، افزود: ذخیره آب، جلوگیری از توفان شن، حفاظت سواحل، مهار فرسایش سواحل، مهار سیلاب، تامین آب، پالایش طبیعی آب و غیره از جمله این ویژگیهاست.

وی با بیان اینکه به تصور برخی تالاب زیستگاه پرندگان است و کاربرد خاصی ندارد، اظهار داشت: اگر تالاب انزلی زنده و پایدار باشد مردم این شهر از خطر بروز سیل در امان هستند.

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: وجود تالابهای بین المللی از نظر اقتصادی، گردشگری، تنوع زیستی، مهار سیلاب، اشتغالزایی، ماهیگیری، شکار و تقویت آبهای زیرزمینی دارای ارزش بسیار است.

وی تاکید کرد: ضرورت افزایش درآمدهای عمومی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد حاصل از فروش نفت، ایجاب می کند که استفاده از ظرفیتهای زیستی، حفظ منابع طبیعی و صنعت جهانگردی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

عبدوس افزود: تاثیرات شگرف گردشگری در کاهش نرخ بیکاری، افزایش سطح درآمد ملی، تامین منابع انرژی و رونق بازار صنایع دستی، تنها بخشی از مزایای این صنعت است که علاوه بر جلوگیری از تخریب محیط زیست بومی، ایجاد اشتغال و درآمد برای اجتماع، منبع مالی خوبی برای اجرای برنامه های زیست محیطی و حفظ اکوسیستم در منطقه و کشور است.

وی همچنین به نقش و اهمیت اکوتوریسم اشاره کرد و گفت: طبیعت گردی به عنوان گونه ای از صنعت توریسم در چارچوب الگوی فضایی گردشگری دارای قابلیت بسیاری در زمینه تطبیق پذیری محیطی در راستای گردشگری پایداراست.

مدیرکل محیط زیست استان یادآورشد: گیلان با داشتن شرایط جغرافیایی متنوع به لحاظ زیست محیطی، سیاحتی و اقتصادی قابلیتهای زیادی در عرصه اکوتوریسم دارد.