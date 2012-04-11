بابک هاشمی پور در گفتگو با مهر از آغاز واگذاری امورات اجرایی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها به دفاتر پیشخوان دولت از طریق مذاکره و انعقاد تفاهم نامه ای در این زمینه خبر داد و گفت: از این طریق، دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی کشور ضعیف و تعطیل خواهند شد.

رئیس کانون انجمنهای صنفی کاریابی ها و دفاتر مشاوره شغلی کشور، اظهار داشت: پس از اینکه از 2 سال پیش طرح کاهش حق الزحمه کاریابی ها اجرایی شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که این موضوع از طریق واگذاری برخی امور اجرایی وزارتخانه به کاریابی ها مانند تشکیل پرونده اولیه برای ساماندهی نیروی کار خارجی قابل جبران است.

هاشمی پور با تاکید بر حذف دفاتر مشاوره شغلی و بخش خصوصی از واگذاری امور اجرایی وزارتخانه و جایگزین کردن دفاتر پیشخوان دولت، ادامه داد: هم اکنون واگذاری امور اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برخی از استان ها آغاز شده است و بزودی این کار در سایر استان ها نیز دنبال خواهد شد.

این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی کشور بیان داشت: با واگذاری اموری که قرار بود از طریق وزارتخانه جهت حمایت از کاریابی ها به این دفاتر واگذار شود به دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر کاریابی صرفا امورات مربوط به بکارگماری نیروی کار را در اختیار خواهند داشت.

وی از نامه نگاری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و تاکید کرد: با توجه به وعده هایی که در گذشته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه به کاریابی ها در جهت حمایت و تقویت این بخش داده شده بود، با وزیر نامه نگاری کردیم و از وی درخواست شد تا به این موضوع رسیدگی کند.

رئیس کانون انجمن های صنفی کاریابی ها و دفاتر مشاوره شغلی کشور، گفت: کاریابی ها از تجربه و تخصص کافی در به دست گرفتن امورات اجرایی وزارتخانه را دارا هستند، اما با واگذاری امورات به دفاتر پیشخوان دولت، امید کاریابی ها به تقویت و ادامه کار کمرنگ شده است.

به گفته هاشمی پور، قرار است تا 40 ردیف اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شود، با این حال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته شد که در این باره با توجه به قولهای مساعدی که در سال 89 به کاریابی ها داده شده بود، پیگیری هایی را انجام دهد.