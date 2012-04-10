کاهش 100 درصدی تصادفات فوتی در لاهیجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار احمد اصغرپور همچنین با اشاره به کاهش 38 درصدی انواع سرقتها در این شهرستان اظهارداشت: این مهم نشانگر اقدامات مناسب و حضور پررنگ پلیس در سطح شهرستان بوده است.

وی اظهارداشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نیز در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی مبارزه با معتادان پر خطر موفق شد 45 نفر معتاد و خرده فروش را دستگیر و در بازرسی از آنها مقادیری مواد مخدر صنعتی کشف کند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش هشت درصدی را نشان می دهد.

فرمانده انتظامی لاهیجان به افزایش گشتی های انتظامی به صورت 24 ساعته نیزاشاره کرد و گفت: علاوه بر گشتی های خودروی و موتوری، این فرماندهی با استفاده از عوامل گشت پیاده، استقرار چادر و ایستگاههای ثابت محل اسکان و تردد مسافران را در تمام مدت شبانه روز کنترل تا هدایت و امنیت مسافران با موفقیت انجام و تامین شود.

وی در ادامه برقراری امنیت اجتماعی و اخلاقی را از ضرویات جامعه دانست و افزود: تمام آحاد جامعه باید در این خصوص همکاری داشته باشند.

اصغرپور فرهنگ ترافیک را فرهنگ زندگی کردن با دیگران و فرهنگ رعایت حقوق دیگران ذکر کرد و یادآورشد: این فرهنگ یک فرهنگ همه گیر و موثر در جامعه کنونی است.