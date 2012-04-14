به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان برای ثبت نام باید مبلغ 22 هزار و 500 تومان به حساب شماره 2173319015000 سیبا به نام خزانه­داری کل واریز و تصویر اسکن شده فیش آن را همراه با مدارک ثبت نام ارسال کنند. نگهداری اصل فیش تا روز آزمون کتبی ضروری است.

داوطلبان می توانند در روزهای دوشنبه و سه شنبه اول و دوم خردادماه 91 (به مدت 48 ساعت) به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه و در صورت ضرورت، نسبت به ویرایش فرم ثبت نام و تکمیل مدارک خود اقدام کنند، این زمان قابل تمدید نیست.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی داوطلبانی که تاکنون موفق به تهیه گواهی زبان انگلیسی نشده اند، در صورت تمایل می توانند در دوازدهمین دوره آزمون MHLE (در حال ثبت نام) یا سایر آزمون های مورد قبول شرکت و کارنامه آن را در زمان اعلام شده بالا ارائه کنند، این فرصت قابل تمدید نیست.

بیست و چهارمین دوره امتحانات پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری داروسازی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 8 تیرماه 91 در تهران برگزار می شود. کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 6 و 7 تیرماه 91 توزیع می شود.

ظرفیت پذیرش در آزمون دستیاری داروسازی 228 نفر در 12 رشته فارماسیوتیکس، داروسازی بالینی، اقتصاد و مدیریت دارو، شیمی دارویی، کنترل دارو، داروسازی هسته ای، فارماکوگنوزی، داروسازی سنتی، نانوفناوری دارویی، سم شناسی، بیوتکنولوژی دارویی، زیست مواد دارویی تعیین شده است.

به گزارش مهر، شرایط عمومی پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی داروسازی شامل اعتقاد به نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن شرایط عمومی ورود به دوره مربوطه بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دارا بودن دانشنامه دکتری داروسازی و کارشناسی ارشد داروسازی از دانشگاههای داخل و یا خارج از کشور به تایید وزارت بهداشت است.