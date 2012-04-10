به گزارش خبرنگار مهر، هاشم عارف ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه پارک علم و فناوری و مرکز رشد علوم انسانی استان قم که در تالار معصومیه(س) استانداری قم برگزار شد اظهار داشت: مهرماه 90 مجوز پارک صادر و 24 مجتمع در زیربنای سه هزار متر مربع در آن مستقر شدند.



وی ادامه داد: با روند استقرار این واحدها در آغاز سال 92 مشکل کمبود فضا خواهیم داشت و از وزیر علوم می‌خواهیم مساعدت لازم را داشته باشند.



سرپرست پارک علم و فناوری قم با بیان اینکه تأمین فضای مناسب برای متقاضیان به صورت ویژه دنبال می‌شود اظهار داشت: راه اندازی کتابخانه و آزمایشگاه، تقویت مرکز رشد واحدهای علوم انسانی، راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری استان و راه اندازی مراکز رشد تخصصی تابعه پارک از سال 92 آغاز می‌شود و مرکز رشد دوم نیمه اول سال 91 فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.



وی درباره کارهای صورت گرفته در مرکز رشد علوم انسانی تصریح کرد: برگزاری اولین هم اندیشی مرکز رشد علوم انسانی، جلسه با نخبگان حوزوی در 60 مورد، احصاء رشته‌های علوم انسانی و گروه بندی آنها، برگزاری جلسه مشترک با کمتیه تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، توجه ویژه به برگزاری کارگاه‌ها، برگزاری جلسه با اعضای جامعه مدرسین از جمله کارهایی است که صورت گرفته است.



عارف تاکید کرد: سند راهبردی این پارک و مرکز رشد علوم انسانی تا سه ماه آینده نهایی می‌شود.

