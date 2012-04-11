یک تخت بیمارستانی برای هزار نفر/ 909 تخت فعال در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از معیارهای تناسب امکانات درمانی با جمعیت هر استان، سرانه تخت‌های بیمارستانی فعال در بیمارستان‌های استان مورد نظر است.

خراسان شمالی با داشتن هفت شهرستان و جمعیت بالغ بر 843 هزار نفر، تنها دارای 909 تخت بیمارستانی فعال در بیمارستان‌های دولتی، تامین اجتماعی، ارتش و ... است.

این میزان تخت بیمارستان در استان خراسان شمالی، نشانگر آن است که به ازای هر یک هزار نفر از جمعیت این استان، تنها یک تخت بیمارستانی فعال وجود دارد و این درحالی است که در سال 1383 و در ابتدای تاسیس استان، یک تخت برای هر هزار و 400 نفر وجود داشت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرانه کشوری تخت‌های بیمارستانی فعال حدود 1.5 تخت برای هر یک هزار نفر بوده که سرانه این استان 0.5 تخت کمتر از میانگین کشوری است.

سیدجواد پورنقی در ادامه افزود: در حال حاضر سه بیمارستان دانشگاهی در مرکز استان و سه بیمارستان نیز در سه شهرستان اسفراین، شیروان و جاجرم در حال فعالیت هستند.

وی تعداد تخت‌های بیمارستانی فعال در سه بیمارستان امام علی (ع)، امام رضا (ع) و زایشگاه بنت الهدی بجنورد را در مجموع 455 تخت ذکر کرد و ادامه داد: در بیمارستان‌های شیروان، اسفراین و جاجرم نیز در مجموع 312 تخت فعال وجود دارد.

پورنقی دو بیمارستان ارتش و ثامن الائمه (تامین اجتماعی) بجنورد را جزو بیمارستان‌های غیردانشگاهی برشمرد و افزود: در این دو بیمارستان نیز 142 تخت فعال وجود دارد.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه پنج ساله قرار است خراسان شمالی در سال 1393 دارای یک هزار و 223 تخت بیمارستانی فعال باشد، تصریح کرد: حتی با تکمیل شدن بیمارستان‌های در دست احداث سراسر استان نیز این میزان محقق نخواهد شد.

معاون درمان علوم پزشکی خراسان شمالی افزود: در حال حاضر 2 بیمارستان فاروج با 32 تخت و مانه و سملقان با 64 تخت در دست احداث است که درصورت تکمیل و بهره برداری از این بیمارستان‌ها حداکثر 96 تخت به بیمارستان‌های استان افزوده خواهد شد.

وی از شروع پروژه جایگزینی بیمارستان‌های امام رضا (ع) و زایشگاه بنت الهدی بجنورد خبر داد و تصریح کرد: در این دو پروژه تعداد 76 تخت به بیمارستان امام رضا (ع) افزوده شده و این بیمارستان 280 تختخوابی خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: با اجرای این پروژه‌ها تعداد 14 تخت از زایشگاه بنت الهدی کاسته شده و این زایشگاه صد تختخوابی خواهد شد.

خراسان شمالی به ازای هر 1300 نفر یک پزشک دارد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در خراسان شمالی در مجموع 638 پزشک اعم از متخصص، فوق تخصص، پزشک عمومی و دندانپزشک فعالیت می‌کنند.

نادر نیک پرست افزود: بر این اساس به ازای هر هزار و 300 نفر در خراسان شمالی یک پزشک وجود دارد.



وی میانگین کشوری تعداد پزشک در کشور را، یک پزشک به ازای هر هزار نفر اعلام و تصریح کرد: سرانه خراسان شمالی 0.3 از میانگین کشوری پایین‌تر است.

نیک پرست شمار پزشکان متخصص خراسان شمالی را 170 نفر اعلام کرد و افزود: تعداد پزشکان متخصص استان در ابتدای تأسیس 94 نفر بود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 6 نفر پزشک فوق تخصص در استان مشغول فعالیت بوده و در سال جاری پزشکان فوق تخصص بیشتری جذب مراکز درمانی استان خواهند شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه در حال حاضر 364 پزشک عمومی در استان فعالیت می‌کنند افزود: تعدادی از این پزشکان به عنوان پزشک خانواده در شهرها و روستاهای استان مشغول فعالیت هستند.

وی تعداد دندانپزشکان استان را 98 نفراعلام کرد و اظهار داشت: در سال 91 با آغاز تدریس رشته دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، چندین دندانپزشک به عنوان هیئت علمی به این تعداد افزوده می‌شوند.

با وجود اینکه مسئولان درمانی استان شاخص‌های سلامت خراسان شمالی را در مقایسه با سایر استان‌ها قابل قبول ذکر کرده‌اند اما به نظر می‌رسد که با توجه به قرار گرفتن این استان در مسیر جاده آسیایی و تردد سالیانه بیش از 15 میلیون نفر ازمحورهای مواصلاتی استان و احتمال افزایش تصادفات و سوانح رانندگی، افزایش امکانات درمانی در خراسان شمالی ضروری است.

همچنین حرکت جمعیت خراسان شمالی به سوی سالمندی و افزایش نیاز خدمات درمانی این قشر می‌طلبد که مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نگاه ویژه‌ای به تامین زیرساخت‌های درمانی و امکانات مورد نیازاین استان در بخش درمان داشته باشند.

