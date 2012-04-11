یک تخت بیمارستانی برای هزار نفر/ 909 تخت فعال در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از معیارهای تناسب امکانات درمانی با جمعیت هر استان، سرانه تختهای بیمارستانی فعال در بیمارستانهای استان مورد نظر است.
خراسان شمالی با داشتن هفت شهرستان و جمعیت بالغ بر 843 هزار نفر، تنها دارای 909 تخت بیمارستانی فعال در بیمارستانهای دولتی، تامین اجتماعی، ارتش و ... است.
این میزان تخت بیمارستان در استان خراسان شمالی، نشانگر آن است که به ازای هر یک هزار نفر از جمعیت این استان، تنها یک تخت بیمارستانی فعال وجود دارد و این درحالی است که در سال 1383 و در ابتدای تاسیس استان، یک تخت برای هر هزار و 400 نفر وجود داشت.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرانه کشوری تختهای بیمارستانی فعال حدود 1.5 تخت برای هر یک هزار نفر بوده که سرانه این استان 0.5 تخت کمتر از میانگین کشوری است.
سیدجواد پورنقی در ادامه افزود: در حال حاضر سه بیمارستان دانشگاهی در مرکز استان و سه بیمارستان نیز در سه شهرستان اسفراین، شیروان و جاجرم در حال فعالیت هستند.
وی تعداد تختهای بیمارستانی فعال در سه بیمارستان امام علی (ع)، امام رضا (ع) و زایشگاه بنت الهدی بجنورد را در مجموع 455 تخت ذکر کرد و ادامه داد: در بیمارستانهای شیروان، اسفراین و جاجرم نیز در مجموع 312 تخت فعال وجود دارد.
پورنقی دو بیمارستان ارتش و ثامن الائمه (تامین اجتماعی) بجنورد را جزو بیمارستانهای غیردانشگاهی برشمرد و افزود: در این دو بیمارستان نیز 142 تخت فعال وجود دارد.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه پنج ساله قرار است خراسان شمالی در سال 1393 دارای یک هزار و 223 تخت بیمارستانی فعال باشد، تصریح کرد: حتی با تکمیل شدن بیمارستانهای در دست احداث سراسر استان نیز این میزان محقق نخواهد شد.
معاون درمان علوم پزشکی خراسان شمالی افزود: در حال حاضر 2 بیمارستان فاروج با 32 تخت و مانه و سملقان با 64 تخت در دست احداث است که درصورت تکمیل و بهره برداری از این بیمارستانها حداکثر 96 تخت به بیمارستانهای استان افزوده خواهد شد.
وی از شروع پروژه جایگزینی بیمارستانهای امام رضا (ع) و زایشگاه بنت الهدی بجنورد خبر داد و تصریح کرد: در این دو پروژه تعداد 76 تخت به بیمارستان امام رضا (ع) افزوده شده و این بیمارستان 280 تختخوابی خواهد شد.
این مسئول ادامه داد: با اجرای این پروژهها تعداد 14 تخت از زایشگاه بنت الهدی کاسته شده و این زایشگاه صد تختخوابی خواهد شد.
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