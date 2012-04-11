معاونت سینمائی شاخ امپراطوری های سینمائی و رانتی را شکست

هوشنگ توکلی در خصوص فساد در سینما به خبرنگار مهر گفت: پیش از اشاره به این موضوع من یک نقد عمومی دارم و می‌خواهم بحث وسیع‌تری داشته باشیم.

وی افزود: یکی از موفقیت‌های معاونت سینمایی این بود که توانست اقتدار مجموعه تولید کنندگان خاص را که برای خودشان یک امپراتوری تشکیل داده و از رانت‌ها و جریان‌های پشت پرده استفاده می‌کردند را بشکند.

این بازیگر، تهیه‌کننده و کارگردان تصریح کرد: پیش از این زورگویی‌هایی در مدیریت بخش خصوصی سینما حاکم بود که از سیستم دولتی استفاده می‌کردند و بیشتر حاشیه‌ها نیز از همین اتفاقات ناشی می‌شد. تا اینکه ماجرا به خانه سینما کشیده شد و برخی از فیلم‌های این آقایان را به جشنواره فیلم فجر راه ندادند.

توکلی با بیان اینکه پس از برخوردهای اولیه معاونت سینمایی، قدرت کسانی که از رانت قدرت استفاده می‌کردند و برای خودشان جا باز کرده بودند کاهش یافت، اظهار کرد: در شرایط فعلی نیز تنها درگیری بر سر قدرت است و موضوع اصلی، کیفیت فیلم و سینما و فرهنگ و هنر نیست. به صراحت می‌گویم چنین دغدغه‌ای در خانواده سینما بسیار اندک است.

جلوگیری از اکران فیلم‌ها تضعیف وزارت ارشاد بود

وی افزود: در این جنگ قدرت، ما باید به سختی دنبال روزنه‌هایی بگردیم تا نوری در عرصه فرهنگ و هنر پیدا کنیم. معاونت سینما در سه چهار سال اخیر سخت‌ترین دوران‌های مدیریتی خود را پشت سر گذاشت .

توکلی تصریح کرد: این سیاه نمایی‌ها یا نقدهای مغرضانه نه بی طرفانه در حوزه فرهنگ و سینما دامنگیر کسانی خواهد شد که این جوها را به وجود می‌آورند وگرنه تمام تلاش ما این بوده که به آمال برسیم؛ اینکه عوامل سینما با یکدیگر نشست داشته باشند و اگر حرفی در حوزه فرهنگ و هنر دارند، ارائه کنند.

این بازیگر افزود: اما متاسفانه همه نسبت به معاونت سینمایی و ارشاد گرفتار دسته‌بندی‌ها و موضع‌گیری‌هایی شده‌اند و مسائل را دوستانه حل نکرده‌اند. در حالی که باید آسیب شناسی جدی و منطقی داشته باشیم و راهکارهای مناسب را پیدا کنیم.

وی ادامه داد: چنین برخوردی باعث می‌شود نسل جوان با تمام توانایی‌ها، آرزوها و امیدها با فضای تیره و تار سینمای حرفه‌ای برخورد کنند. آن هم صرفا به دلیل اتفاقاتی که بر سر کسب میزهای قدرت و گلوگاه‌های اجرایی و نظارتی است.

توکلی در پاسخ به اینکه آیا در سینما فسادی موجود است یا خیر؟ یادآور شد: به هر حال افکار عمومی قضاوت خودش را دارد. من اعتقاد دارم نقدها بیشتر تخریبی و سیاسی است تا فرهنگی و ساختاری. متاسفانه جوهر اعتقاد و انسانیت در اوج درگیری‌های دو سال اخیر کمرنگ شده و به سختی می‌توان یک جریان سالم آینده نگر و خوش نیت را در این میان شناسایی کرد و افرادی که چنین نیتی دارند،‌ منزوی و گوشه نشین شده‌اند.

این بازیگر،‌ تهیه‌کننده و کارگردان این چنین به سخنان خود پایان داد: تا تعامل نداشته باشیم، خرابی‌ها ادامه دارد. نقدها باید دلسوزانه و راه گشا باشد و اهالی سینما به خودشان بیایند. اگر اهالی سینما هر کدام یک گوشه سازمان سینمایی را بگیرند، بحران‌ها حل خواهد شد اما متاسفانه کدورت‌ها بسیار است و کسانی که در سال‌های گذشته قدرتی داشتند، بیکار نمی‌نشینند و در حال صدمه زدن به سینما هستند.