  1. هنر
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

توکلی مطرح کرد؛

معاونت سینمائی شاخ امپراطوری های سینمائی و رانتی را شکست

معاونت سینمائی شاخ امپراطوری های سینمائی و رانتی را شکست

هوشنگ توکلی با بیان اینکه نقدهای اخیر به سینما جنبه سیاسی دارد تاکید کرد همدلی برای پا گرفتن سازمان سینمایی مشکلات را حل می‌کند.

هوشنگ توکلی در خصوص فساد در سینما به خبرنگار مهر گفت: پیش از اشاره به این موضوع من یک نقد عمومی دارم و می‌خواهم بحث وسیع‌تری داشته باشیم.

وی افزود: یکی از موفقیت‌های معاونت سینمایی این بود که توانست اقتدار مجموعه تولید کنندگان خاص را که برای خودشان یک امپراتوری تشکیل داده و از رانت‌ها و جریان‌های پشت پرده استفاده می‌کردند را بشکند.

این بازیگر، تهیه‌کننده و کارگردان تصریح کرد: پیش از این زورگویی‌هایی در مدیریت بخش خصوصی سینما حاکم بود که از سیستم دولتی استفاده می‌کردند و بیشتر حاشیه‌ها نیز از همین اتفاقات ناشی می‌شد. تا اینکه ماجرا به خانه سینما کشیده شد و برخی از فیلم‌های این آقایان را به جشنواره فیلم فجر راه ندادند.

توکلی با بیان اینکه پس از برخوردهای اولیه معاونت سینمایی، قدرت کسانی که از رانت قدرت استفاده می‌کردند و برای خودشان جا باز کرده بودند کاهش یافت، اظهار کرد: در شرایط فعلی نیز تنها درگیری بر سر قدرت است و موضوع اصلی، کیفیت فیلم و سینما و فرهنگ و هنر نیست. به صراحت می‌گویم چنین دغدغه‌ای در خانواده سینما بسیار اندک است.

جلوگیری از اکران فیلم‌ها تضعیف وزارت ارشاد بود

وی افزود: در این جنگ قدرت، ما باید به سختی دنبال روزنه‌هایی بگردیم تا نوری در عرصه فرهنگ و هنر پیدا کنیم. معاونت سینما در سه چهار سال اخیر سخت‌ترین دوران‌های مدیریتی خود را پشت سر گذاشت .

توکلی تصریح کرد: این سیاه نمایی‌ها یا نقدهای مغرضانه نه بی طرفانه در حوزه فرهنگ و سینما دامنگیر کسانی خواهد شد که این جوها را به وجود می‌آورند وگرنه تمام تلاش ما این بوده که به آمال برسیم؛ اینکه عوامل سینما با یکدیگر نشست داشته باشند و اگر حرفی در حوزه فرهنگ و هنر دارند، ارائه کنند.

این بازیگر افزود: اما متاسفانه همه نسبت به معاونت سینمایی و ارشاد گرفتار دسته‌بندی‌ها و موضع‌گیری‌هایی شده‌اند و مسائل را دوستانه حل نکرده‌اند. در حالی که باید آسیب شناسی جدی و منطقی داشته باشیم و راهکارهای مناسب را پیدا کنیم.

وی ادامه داد: چنین برخوردی باعث می‌شود نسل جوان با تمام توانایی‌ها، آرزوها و امیدها با فضای تیره و تار سینمای حرفه‌ای برخورد کنند. آن هم صرفا به دلیل اتفاقاتی که بر سر کسب میزهای قدرت و گلوگاه‌های اجرایی و نظارتی است.

توکلی در پاسخ به اینکه آیا در سینما فسادی موجود است یا خیر؟ یادآور شد: به هر حال افکار عمومی قضاوت خودش را دارد. من اعتقاد دارم نقدها بیشتر تخریبی و سیاسی است تا فرهنگی و ساختاری. متاسفانه جوهر اعتقاد و انسانیت در اوج درگیری‌های دو سال اخیر کمرنگ شده و به سختی می‌توان یک جریان سالم آینده نگر و خوش نیت را در این میان شناسایی کرد و افرادی که چنین نیتی دارند،‌ منزوی و گوشه نشین شده‌اند.

این بازیگر،‌ تهیه‌کننده و کارگردان این چنین به سخنان خود پایان داد: تا تعامل نداشته باشیم، خرابی‌ها ادامه دارد. نقدها باید دلسوزانه و راه گشا باشد و اهالی سینما به خودشان بیایند. اگر اهالی سینما هر کدام یک گوشه سازمان سینمایی را بگیرند، بحران‌ها حل خواهد شد اما متاسفانه کدورت‌ها بسیار است و کسانی که در سال‌های گذشته قدرتی داشتند، بیکار نمی‌نشینند و در حال صدمه زدن به سینما هستند.

کد مطلب 1573751

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