نخستین مدل جدید واگن های کانتینربر دو محوره در اراک آماده تحویل شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، حسین عاشوری در جمع خبرنگاران و با اشاره به آماده تحویل شدن مدل جدید واگن های کانتینربر دومحوره برای نخستین بار در کشور افزود: مدل جدید ساخت این واگن ها با استقاده از مهندسی معکوس طراحی شده و سیستم ساخت ترمز این واگن ها از روسی به آلمانی تغییر یافته است.

وی اظهار داشت: این واگن ها به سفارش شرکت "بیکران قشم " تهیه و تولید شده و ظرف 9ماه، 50 دستگاه واگن تولیدی به ارزش 35 میلیارد ریال در شرکت واگن پارس اراک تولید می شود.

مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک هزینه واردکردن هر دستگاه واگن کانتینربر را یک میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با طراحی و ساخت این مدل از واگن ها در کشور، علاوه بر جلوگیری از خروج 50 میلیارد ریال ارز، زمینه را برای تولید 150 دستگاه واگن کانتینربر در سال جاری را فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک همچنین قابلیت نصب و قلاب شدن این واگن ها به تمام واگن های باری برای نخستین بار در جهان را از افتخارات این شرکت برشمرد و افزود: واگن های مشابه دو محوره موجود در دنیا فقط با قلاب کششی و بار محوری 5/17 تن طراحی شده اند که این مزیت نسبی، واگن های تولیدی این شرکت را از دیگر رقبای جهان متمایز ساخته است.

وی اظهار کرد: وزن هر دستگاه از این واگن ها 11 و 6 دهم تن با تحمل بار 40 فوت، قدرت ترمز با بار 29 تن و خالی 14 تن است.

مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک همچنین مقرون به صرفه بودن واگن های جدید دو محوره مخصوص حمل کانتینر را از مهمترین ویژگی های این واگن ها برشمرد و اضافه کرد: این واگن ها با قابلیت حمل کانتینرهای شش و 12 متری، زمینه استفاده مفید از واگن ها برای شرکت های حمل و نقل را فراهم می کند و از این طریق یک سوم از هزینه های حمل و نقل را کاهش می دهد.

وی افزود: برای ساخت هر یک از این واگن ها از 50 نفر از نیروهای انسانی استفاده می شود و این شرکت در صورت نیاز توانایی تولید روزانه یک واگن دومحوره کانتینربر با سیستم ترمز آلمانی را دارد.

شرکت واگن پارس اراک در سال 63 در زمینی به مساحت 33 هکتار به بهره برداری رسید و هم اکنون به عنوان بزرگترین کارخانه تولید کننده خودروهای ریلی در خاورمیانه محسوب می شود.