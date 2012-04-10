به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم سعیدی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای اداری بخش بردخون اظهار داشت: در روزهای برخی شایعات مبنی بر تعطیلی اداره تبلیغات اسلامی بخش بردخون به گوش می‌رسد که لازم به ذکر است اداره تبلیغات اسلامی بردخون با همکاری ادارات منطقه به کار خود ادامه می‌دهد و تعطیل نخواهد شد.

مسئول نمایندگی تبلیغات اسلامی بخش بردخون گفت: در ایام فاطمیه اول مشارکت خوبی وجود داشت و امیدواریم در اجرای برنامه های ایام فاطمیه دوم شاهد حضور پرشور مردم و مسئولان باشیم.

وی افزود:برخی ادارات باید در منطقه مستقرشوند و ضرورت استقرار نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی با وجود نیرو و ساختمان بیشتر احساس می شود تا به گسترش برنامه‌های فرهنگی و دینی بویژه کانون‌های مساجد اقدام کند.