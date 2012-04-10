انجام پروژه هایی درباره ریشه علم و اسلام در غرب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر طالب زاده بعدازظهر سه شنبه در همایش بین المللی "دین در آیینه هنر" افزود: برای گسترش فهم بهتر تاریخ اسلام در غرب، باید پروژه های مشترکی نیز با ایتالیا انجام شود.

وی با بیان اینکه تمدن منحصر به افراد خاصی نیست و در بین اقوام مختلف مشترک است، افزود: حقوق تمدن باید به درستی تقسیم شود.

طالب زاده با بیان اینکه غربیها از 10 سال پیش به دنبال ایجاد شر هستند، یادآور شد: این شر در پایان موجب انفجار اسلامی در غرب می شود.

طالب زاده ادامه داد: جنگ طلبی امپراطوری غرب که هم اکنون علیه ایران بر سر زبانهاست فواید و خیرهای زیادی همچون انتشار فرهنگ و تمدن اسلامی در غرب، را در دل خود نهفته دارد.

وی اضافه کرد: مردم امپراطوری غرب پس از اشغال چندین کشور در منطقه خاورمیانه به دروغگویی رسانه های خود آگاه شده اند.

طالب زاده با اشاره به اینکه ایتالیا از کشورهای تمدن ساز در دنیا محسوب می شود، عنوان کرد: رابطه اسلام و مسیحیت در هیچ زمان و مکانی درست مطرح نشده و همایش هایی این چنینی برای تبیین واقعی حقیقت ضروری است.