به گزارش خبرگزاری مهر، شروین اسبقیان امروز سه شنبه گفت: طبق تصمیمات متخذه در جلسات هماهنگی با باشگاه تراکتورسازی تبریز و هیئت فوتبال طبق روال قبلی با شارژ کردن بلیط های الکترونیکی و رفاه حال تماشاگران فهیم و پرشور و خونگرم تبریز بلیط های الکترونیکی سابق برای ورود به استادیوم یادگار امام (ره) تبریز همچنان پابرجاست.

وی افزود: طبق تصمیمات متخذه در جلسات هماهنگی با باشگاه تراکتورسازی و هیئت فوتبال طبق روال قبلی با شارژ کردن بلیط های الکترونیکی ، تماشاگران پرشور آذربایجانشرقی می توانند از 3 بازی باقی مانده تیم تراکتورسازی تبریز دیدن کنند.

اسبقیان تصریح کرد: شارژ بلیط های الکترونیکی سابق توسط هیئت فوتبال استان و با نظارت باشگاه تراکتورسازی انجام خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: همچنین طبق بخشنامه فدراسیون فوتبال کلیه مراحل فروش بلیط بازیهای تیم تراکتورسازی تبریز در فصل آتی به باشگاه واگذار خواهد شد.

تیم تراکتورسازی تبریز در هفته سی ام رقابتهای لیگ برتر از ساعت 17 جمعه 25 فروردین ماه در استادیوم یادگار امام (ره )تبریز میزبان تیم فولاد خوزستان خواهد بود.

