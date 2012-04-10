تکمیل مراحل آماده سازی پرتاب موشک کره شمالی و ادامه هشدارهای آمریکا

با وجود هشدارهای آمریکا و ژاپن درباره اقدامات تحریک آمیز کره شمالی، مقامات این کشور روز گذشته از نصب موشک دوربرد "یونها 3" برای انتقال ماهواره تحقیقاتی "کوانگ میونگ سونگ 3" به فضا بر روی سکوی پرتاب خبر دادند.

این موشک ماهواره بر در صدمین سالگرد بزرگداشت "کیم ایل سونگ" بنیانگذار این کشور از شهر "چولسان" به فضا پرتاب می شود.

70 خبرنگار خارجی برای پوشش اخبار پرتاب ماهواره در پیونگ یانگ حاضر شده و مقامات کره شمالی، خبرنگاران را به ایستگاه ماهواره ای "سوها" بردند.

ماهواره تحقیقاتی کوانگ میونگ سونگ سه اطلاعات مربوط به آب و هوا و زمین های زراعی را از فضا به ایستگاه زمینی ارسال می کند.

در حالی که کره شمالی از پرتاب ماهواره خود طبق قوانین بین المللی خبر می دهد، آمریکا، کره جنوبی و ژاپن اعلام می کنند این یک آزمایش موشک دوربرد است.

کاخ سفید برنامه پرتاب ماهواره ارتباطی کره شمالی به فضا را تحریک آمیز خوانده و آن را مغایر با تعهدات این کشور معرفی کرده است.

"ویکتوریا نولند" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا برنامه کره شمالی را ناقض قطعنامه 1718 و 1874 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست که تهدیدی برای امنیت منطقه به شمار می رود.

علاوه بر آمریکا "الکساندر لوکاشوویچ" سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه نیز این تصمیم کره شمالی را بی احترامی به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد خواند.

همچنین یک منبع در ستاد کل نیروهای مسلح روسیه از آمادگی کامل تجهیزات ضد موشکی و سامانه دفاع ضد هوایی کره شمالی برای مقابله احتمالی با تهدیدات ناشی از پرتاب آزمایشی موشک خبر داد.

از سوی دیگر "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار توقف برنامه کره شمالی برای پرتاب موشک ماهواره بر خود شد.

"مایکل مان" سخنگوی ارشد اشتون در گفتگو با شینهوا ضمن ابراز نگرانی درباره پرتاب این موشک آن را در تضاد با تعهدات بین المللی به خصوص قعطنامه 1874 خواند.

اظهارات مقامات خارجی در حالی است که کره شمالی مراحل آماده سازی پرتاب موشک خود را تکمیل کرده و 70 خبرنگار برای پوشش اخبار مربوطه در پیونگ یانگ حاضر شدند.

همچنین یک مقام کره شمالی در کمیته فناوری فضایی امروز سه شنبه تاکید کرد که پرتاب این موشک ماهواره بر تهدیدی برای منطقه و کشورهای همسایه نیست.