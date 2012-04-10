گردشگری محور اول توسعه شهرهای غرب مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری عصر سه شنبه در جلسه ساماندهی منطقه نمونه گردشگری کورکورسر نوشهر افزود: شهرهای گردشگرپذیر نوشهر و چالوس به عنوان منطقه تاپ و قطب اساسی گردشگری استان بوده که نیازمند توسعه همه جانبه دارد.

وی اظهار داشت: مزیت های گردشگری بسیاری در این منطقه وجود دارد که در صورت شناسایی و بارور شدن می تواند، اقتصاد منطقه را متحول کند.

رئیس کانون گردشگری مازندران با اشاره به اینکه گردشگری دریایی در شهرهای غربی استان هنوز رونق نگرفته است، تصریح کرد: باید زیرساخت های این حوزه از گردشگری در مازندران تقویت شود.

هاشمی حیدری با بیان اینکه توسعه فضای تفریحی گردشگری کورکورسر نوشهر با همکاری شهرداری و ادارات استانی محقق شود، یادآور شد: در صورت رفع گره های کوچک اداری، شهرداری نوشهر امادگی احداث اسکله دریایی در سواحل نوشهر را دارد.

محد علی قمی، فرماندار نوشهر نیز با اشاره به اینکه نوشهر یک مجتمع عظیمی برای توسعه گردشگری خطه شمال است، اظهار داشت: توسط شهرداری نوشهر قرار است حوضچه آرامش در ساحل دریا ایجاد تا گردشگران با فراق بال شنا کنند.

وی با بیان اینکه منطقه گردشگری کورکورسر نوشهر به عنوان منطقه نمونه گردشگری کشور از سوی معاون اجتماعی وزیر کشور قلمداد شده است، افزود: باید توجه مسئولان استان به توسعه گردشگری و توریست در شهرهای غربی مازندران مضاعف شود.

شهرستانهای غرب مازندران دارای 700 هزار نفر جمعیت است.