حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با وجود اینکه کاراته در بین ورزش های رقابتی حاضر در مهمترین رویداد سال جاری میلادی یعنی المپیک 2012 لندن قرار ندارد اما رقابت های مهم قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان پیش روی این تیم است.



وی ادامه داد: فدراسیون کاراته با درایت خود کادر فنی تیم های ملی کاراته رده های سنی مختلف کشورمان را معرفی کرده است و بعد از رقابت های انتخابی که از اسفند ماه سال گذشته استارت آن زده شد، اکنون تیم های ملی کشورمان آماده مسابقات جهانی و آسیایی می شوند.



چهار ملی پوش بزرگسال و سه ملی پوش نوجوان و جوان قمی در تیم های ملی



رئیس هیئت کاراته قم افزود: رقابت های انتخابی تیم های ملی کاراته کشورمان در رده های سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان برگزار شد و بعد از سپری شدن چند مسابقه انتخابی درون اردویی، هم اکنون هفت کاراته کای قمی عضو تیم های ملی هستند.



وی یاد آور شد: روز جمعه گذشته یعنی هجدهم فروردین ماه یکی از مراحل مهم و حساس انتخابی تیم ملی کاراته با شرکت 42 کاراته کای مدعی برگزار شد که در پایان چهار کاراته کای قمی با درخشش در پیکارهای انتخابی همچنان موقعیت خود در تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان را حفظ کردند.



عابدی بیان داشت: در حالی که رقابت های مهمی همچون پیکارهای قهرمانی جهان در فرانسه و مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در کشور ازبکستان در سال 2012 پیش روی کاراته کاهای ملی پوش کشورمان است، امیر مهدی زاده، سعید علیپور، محمدهادی داودآبادی و ناصر نجفی چهار کاراته کای قمی هستند که در تمامی مراحل انتخابی تیم ملی کاراته کشورمان تا این مرحله بسیار خوب و درخشان بوده اند.



مسابقات جهانی و آسیایی پیش روی ملی پوشان کاراته



وی عنوان کرد: در وزن منهای 60 کیلوگرم تیم ملی کاراته بزرگسالان، امیر مهدی زاده و سعید علی پور در یک وزن به عنوان قهرمان ارزنده کاراته قم در کنار علی گلابی از تهران، علیرضا اجدادی و محمد غروبی از گیلان موفق ترین کاراته کاها در انتخابی اخیر بودند.



رئیس هیئت کاراته قم افزود: همچنین در وزن منهای 75 کیلوگرم رقابت های انتخابی، محمد هادی داود آبادی و ناصر نجفی از قم همراه با ابراهیم حسن بیگی از تهران، محمد کیشانی از مرکزی و سعید حسنی پور از گیلان مدعیان حضور در مسابقات جهانی و آسیایی هستند.



وی تصریح کرد: با برگزاری رقابت‌های انتخابی کاراته در دو رده سنی دیگر نیز نفرات باقی‌مانده در اردوی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان مشخص شدند که در بین آنها سه کاراته کای قمی حضور دارند که دو نفر آنها عضو تیم ملی جوانان هستند.



عابدی ابراز کرد: پس از برگزاری مسابقه انتخابی که در جریان اردوی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان در ارومیه انجام شد 28 کاراته‌کا در اردوی تیم ملی باقی ماندند که در وزن منهای 63 کیلوگرم علیرضا قاضی از قم در تیم ملی نوجوانان و در اوزان منهای 76 و منهای 68 کیلوگرم به ترتیب علی نجفی و مهدی عافیتی ملی پوشان کاراته قم هستند.

