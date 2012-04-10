مازنیها 2137 میلیارد تومان یارانه گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمودشعبان زاده عصر سه شنبه در جلسه ستاد استانی هدفمند سازی یارانه ها افزود: در مرحله چهاردهم یارانه نقدی به ازای هر نفر، مبلغ 45 هزار و 500 تومان بدون تغییر به حساب خانوارها واریز شد.

وی افزود: در مرحله چهاردهم برای 969هزار و 600 خانوار مازنی مبلغ هزار و 428 میلیارد ریال به حساب خانوارها واریز شده است.

رئیس سازمان اقتصادی و داریی مازندران افزود: کسانی که به اشتباه پس از ورود به سامانه رفاهی انصراف را انتخاب کرده اند با مراجعه به یکی از شعبات بانکی که حساب یارانه خود را افتتاح کرده می تواند اطلاعات خود را اصلاح کنند.

شعبان زاده در خصوص واریز مبلغ یارانه 28 هزار تومانی گفت: هنوز زمان اجرا و اینکه این مبلغ برای چند ماه است هنوز مشخص نیست.



