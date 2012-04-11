به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری، در مراسم افتتاحیه پارک علم و فناوری استان قم که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، اظهار داشت: کاری که مرکز رشد علوم انسانی باید انجام دهد این است که ایده های نوآورانه علوم انسانی را به مرحله تجاری سازی برساند.



وی با بیان اینکه یکی از مشکلات جامعه ما این است که تصور می‌کنیم علت ترقی غرب پرداختن به علوم طبیعی و تجربی بوده است در حالی که بر اساس آمارها اگر توجه آنان به علوم انسانی بیش از سایر علوم نباشد کمتر نیست.



وی اظهار داشت: در مرکز تحقیقات علوم انسانی آمریکا سهم مستقیم علوم انسانی 41 درصد و غیر مستقیم بیش از 50 درصد است و مشاغل ایجاد شده برخاسته از افراد تحصیلکرده علوم انسانی است و در بخش اقتصادی نیز نوآوری‌های علوم مدیریت و بازرگانی و ... موجب رشد این بخش و کارآفرینی و سرمایه‌زایی شده است.



حسینی بوشهری با بیان اینکه علوم انسانی خمیرمایه و عنصر سازنده روابط سیاسی و اجتماعی هر کشور است تأکید کرد: در هر کشوری تمامی مبانی بر روی علوم انسانی استوار است و اگر شاهد تغییرات گسترده در نظام آموزشی کشورهای پیشرفته هستیم از این رهگذر به دست آمده است.



وی بر لزوم ایجاد قطب تجاری سازی ایده های علوم انسانی در قم تاکید کرد و گفت: اگر در قم نتوانیم محصولاتی تولید کنیم که بهره‌وری تجاری داشته باشد در نقاط دیگر کشور امکان کمتری دارد.



وضعیت علوم انسانی در دانشگاه‌ها رنج‌آور است



عضو جامعه مدرسین حوزه با رنج‌آور توصیف کردن وضعیت علوم انسانی در دانشگاه‌ها تصریح کرد: بسیار دردآور است که ما در دانشگاه‌های خودمان و در کتابهایمان آمال و آرزوهای دنیای غرب را پیگیری کنیم.



وی تاکید کرد: دانشگاه‌های ما بدون تعارف در تسخیر تئوری‌های غربی است و باید برای آن راه حلی بیندیشیم.



حسینی بوشهری افزود: تولیدکنندگان اندیشه در دانشگاه‌های ما در مقایسه با توزیع‌کنندگان اندیشه و مصرف کنندگان بسیار اندک است و اگر قضاوت دور از مبالغه ای داشته باشیم دانشجویان در نقش دوم پررنگ تر از بقیه موارد هستند.



وی گفت: با این کاری که امروز (افتتاح مرکز رشد علوم انسانی) در آغاز سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ظرف مناسبی برای تحقق ایده‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی است.



آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به اظهارات گوستاولوبون درباره وضع مسلمانان تصریح کرد: وی می گوید مسلمانان 600 سال استاد اروپائیان بودند اما امروز می‌بینیم وضع عوض شده است در حالی که بسیاری از اندیشه‌های بکر از سوی مسلمانان ابداع شده است.



وی با اشاره به نقاوت مبنایی در نگاه اسلام و غرب به علوم انسانی اظهار داشت: مثلا در اسلام سیاست رسیدن به تعالی انسان وهدایت است ما در غرب رسیدن به قدرت و تسلط بر دیگران است.