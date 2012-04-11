ساختار حقوقی کشور باید از امنیت سرمایه مردم حمایت کند

حجت الاسلام اکبر رضا یزدانی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی یادآور شد: این اصل باید در همه سال ها مورد توجه و حمایت باشد.



وی با بیان این که یک بعد این حمایت فرهنگ سازی است، تصریح کرد: نقش صدا و سیما، مطبوعات، رسانه ها، اهل قلم و گفتار در این خصوص موثر و کارساز است و چه بسا در شرایطی تبیین کننده باشد.



عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: گاهی ممکن است این حمایت به شکلی باشد که این موضوع به یک فرهنگ قوی تبدیل شود که حتی اگر برنامه ریزان و تصمیم گیران کشور هم نخواهند، مجبور به حمایت شده و کارهایی را انجام دهند.



مسائل اقتصادی یک راه حل اقتصادی صرف ندارد



وی مسئولیت برنامه ریزان و تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی را در تحقق این شعار مهم خواند و یادآور شد: مسائل اقتصادی یک راه حل اقتصادی صرف ندارد و مجموعه ای از شرایط را می خواهد، به ویژه جنبه های سیاسی حتی بر جنبه های اقتصادی آن اولویت دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.



یزدانی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در سال گذشته شاهد جذب سرمایه در بازار سکه و ارز و نوسانات زیادی در این حوزه بودیم که بی شک امسال هم تبعات آن باقی خواهد بود.



وی به نوسانات و افزایش قیمت ارز اشاره کرد و گفت: این بحث بحران های اقتصادی را ایجاد می کند که از جمله آن می توان به بالا رفتن قیمت اجناس، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم اشاره کرد که کارشناسان اقتصادی معتقدند علت اصلی ورود سرمایه های مردم به بازار سکه و ارز به دلیل عدم وجود امنیت و حمایت از سرمایه های کلان و خرد آنان است.



باید مجموعه قوانینی باشد که مردم در مورد سرمایه خود احساس امنیت کنند



عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با تاکید بر این که باید شرایطی را ایجاد کنیم که برای حفظ سرمایه های مردم اعتماد سازی شود، یادآور شد: باید مجموعه قوانینی باشد که مردم احساس اطمینان کنند که خطری متوجه سرمایه آنان نخواهد بود، آن موقع است که سرمایه های آنان در زمینه تولید ملی به کار گرفته خواهد شد و این زمینه ایجاد کار و شغل را برای مردم فراهم خواهد کرد.



اقتصاد ما یک اقتصاد سیاسی و دولتی است



وی با بیان این که مسئولان باید ساختار حقوقی را برای حمایت از سرمایه و سرمایه گذاری مردم فراهم کنند، اظهار داشت: اقتصاد ما یک اقتصاد سیاسی و دولتی است و دولت مدام دخالت می کند و اقتصاد را به نفع خود می چرخاند و این اگر چه در کوتاه مدت به نفع دولت است اما در میان مدت و مدت زمان طولانی به ضرر آن خواهد بود.



یزدانی مقدم ادامه داد: دولت و نظام در برنامه ریزی های کلان باید سعی کنند و به این نکته توجه کنند که نهادهای قانونی به گونه ای باشند که از امنیت سرمایه مردم حمایت کنند که این به منزله حمایت از کار و تولید ملی است.



باید از اشتغالزایی دولتی به سوی اشتغالزایی بخش خصوصی حرکت کنیم



وی با بیان این که اگر سرمایه ها به سمت کار و تولید برود، زمینه گسترده ای برای اشتغالزایی ایجاد می شود، تصریح کرد: در حال حاضر اشتغالزایی ما دولتی و با تزریق پول صورت می گیرد که تبعات آن روشن است که اگر این اشتغالزایی به سوی اشتغال بخش خصوصی برود می توانیم تدابیری بیاندیشیم که از بحرانی که اروپا و جهان با آن دست به گریان است، به سلامت عبور کنیم.



عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با تاکید بر این که برای تحقق شعار امسال باید در وهله اول خود حکومت و دولتمردان استفاده از کالای ملی و تولید را مورد حمایت قرار دهند، یادآور شد: بر اساس آمار اعلام شده در سال گذشته 60 میلیارد دلار واردات رسمی و 20 میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور داشتیم که با این وضعیت کشاورز و کارگری نخواهیم داشت.



برنامه‌ها و سیاست‌های کلان باید به سمت کالاها و تولیدات داخلی برود



وی با بیان این که برنامه ها و سیاست های کلان باید به سمت کالاها و تولیدات داخلی برود، تصریح کرد: با برنامه ریزی کارشناسی و پخته باید قضیه واردات حل شود و اگر هم حل نشود با حمایت از کار و تولید ملی، جلوی واردات به خودی خود گرفته می شود.

