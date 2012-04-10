شرکت برق استان بوشهر رتبه نخست جذب مشارکت صنایع را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا رضوی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرکت توزیع برق استان بوشهر در ارزیابی‌های انجام شده توسط شرکت توانیر در پایان سال 90 با کسب بالاترین امتیاز در بین 55 شرکت برق، رتبه نخست را در زمینه جذب مشارکت و همکاری صنایع کسب کرد.

وی ادامه داد: برنامه تعمیرات صنایع هر ساله به منظور جلب مشارکت و همکاری صنایع برای کاهش پیک بار در راستای پایداری شبکه سراسری برق انجام می‌شود که اجرای این برنامه نقش موثری در کاهش پیک بار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر از اعلام نتایج عملکرد برنامه تعطیلات و تعمیرات سالانه صنایع در بازه زمانی اول خرداد تا پایان مرداد ماه سال 90 به صورت همزمان در کل کشور خبر داد و افزود: منافع حاصل از اجرای این برنامه چند برابر سرمایه‌گذاری برای احداث ظرفیت جدید تولید، انتقال و توزیع انرژی برق است.

وی به اجرای ارزیابی برنامه جلب مشارکت همکاری صنایع با رویکرد فنی، اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرد و بیان داشت: این امر نقش موثری در تنظیم پیک بار و ارائه برق مطمئن و پایدار به همه بخشهای مختلف جامعه دارد.

رضوی تصریح کرد: انتظار می‌رود با تلاش و برنامه‌ریزی‌های انجام شده شاهد تعامل و همکاری بیشتر و موثرتر مشترکین بخش‌های مختلف در زمینه مدیریت مصرف برق در ساعات اوج بار شبکه باشیم.

وی مصرف بهینه برق توسط مشترکین را بهترین روش برای کاهش مصرف برق در ساعات پیک بار دانست و گفت: با برنامه‌ریزی مناسب در استفاده از انرژی برق می‌توان از بالا رفتن پیک بار در ساعات اوج مصرف جلوگیری کرد.