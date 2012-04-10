به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در دیدار وزیر علوم تحقیقات و فناوری با وی که غروب سه شنبه در محل دفتر این مرجع تقلید صورت گرفت، گفت: بر خلاف قوانینی که درآن دوره قبل از اسلام درایران تحصیل دانش فقط به شاهزادگان و اشراف اختصاص داشت اسلام تحصیل دانش را برای همه فریضه میداند و در این زمینه فرقی بین زن و مرد نگذاشته است.
وی با اشاره به اهمیت دانش و مقام دانشمندان افزود: در روایات، یکی از سه چیزی که به مقام ربوی میرسد صدای قلم دانشمندان است.
استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: علم و ایمان باید با هم باشد و در یک دست علم و در یک دست ایمان باشد به طوری که علم همانند دستگاهی است که ایمان به منزله موتور آن است و آن را هدایت میکند.
محیط دانشگاه علم پرور و ایمان پرور باشد
وی افزود: محیط دانشگاههای ما باید هم علم پرور و هم ایمان پرور باشد و فضای مناسبی را برای پرورش این دو پدیده داشته باشد و اگر دانشگاه میعادگاهی برای مسائل دیگرباشد به نتیجه مطلوب نمیرسیم.
آیت الله سبحانی تفکیک جنسیتی را یکی از مراحل کمال در دانشگاهها دانست و افزود: برای رسیدن به کمال مطلوب در دانشگاهها و محیطهای علمی علاوه بر تفکیک جنسیتی باید نظارت بیشتری بر رفتار و عملکرد استادان و همچنین بر محتوای کتب دانشگاهی صورت گیرد.
وی افزود: برای مدیران و استادان دانشگاهی که اعتقادی به مبانی دینی و اسلامی ندارند باید فکری اساسی کرد و آنها باید از محیط دانشگاهی خداحافظی کنند.
آیت الله سبحانی تأکید کرد:
استادانی بیاعتقاد به مبانی دینی باید از دانشگاهها خداحافظی کنند
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید با اشاره به اینکه محیطهای دانشگاهی باید به علم و ایمان توجه داشته باشند خواستار نظارت بیشتر بر استادان و محتوای کتب دانشگاهی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در دیدار وزیر علوم تحقیقات و فناوری با وی که غروب سه شنبه در محل دفتر این مرجع تقلید صورت گرفت، گفت: بر خلاف قوانینی که درآن دوره قبل از اسلام درایران تحصیل دانش فقط به شاهزادگان و اشراف اختصاص داشت اسلام تحصیل دانش را برای همه فریضه میداند و در این زمینه فرقی بین زن و مرد نگذاشته است.
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