به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در دیدار وزیر علوم تحقیقات و فناوری با وی که غروب سه شنبه در محل دفتر این مرجع تقلید صورت گرفت، گفت: بر خلاف قوانینی که درآن دوره قبل از اسلام درایران تحصیل دانش فقط به شاهزادگان و اشراف اختصاص داشت اسلام تحصیل دانش را برای همه فریضه می‌داند و در این زمینه فرقی بین زن و مرد نگذاشته است.



وی با اشاره به اهمیت دانش و مقام دانشمندان افزود: در روایات، یکی از سه چیزی که به مقام ربوی می‌رسد صدای قلم دانشمندان است.



استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: علم و ایمان باید با هم باشد و در یک دست علم و در یک دست ایمان باشد به طوری که علم همانند دستگاهی است که ایمان به منزله موتور آن است و آن را هدایت می‌کند.



محیط دانشگاه علم پرور و ایمان پرور باشد



وی افزود: محیط دانشگاه‌های ما باید هم علم پرور و هم ایمان پرور باشد و فضای مناسبی را برای پرورش این دو پدیده داشته باشد و اگر دانشگاه میعادگاهی برای مسائل دیگرباشد به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.



آیت الله سبحانی تفکیک جنسیتی را یکی از مراحل کمال در دانشگاه‌ها دانست و افزود: برای رسیدن به کمال مطلوب در دانشگاه‌ها و محیط‌های علمی علاوه بر تفکیک جنسیتی باید نظارت بیشتری بر رفتار و عملکرد استادان و همچنین بر محتوای کتب دانشگاهی صورت گیرد.



وی افزود: برای مدیران و استادان دانشگاهی که اعتقادی به مبانی دینی و اسلامی ندارند باید فکری اساسی کرد و آنها باید از محیط دانشگاهی خداحافظی کنند.