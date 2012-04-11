آوینی تنها نظریه پرداز سینمای مستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد متولیان عصر روز سه شنبه در همایش آوینی شناسی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ضمن تاکید بر ضرورت مطالعه آثار شهید آوینی برای دانشجویان، افزود: یکی از خصوصیات شهید آوینی این بود که هر چیزی را تجربه می‌کرد تا بتواند از داخل آنها حقیقت را پیدا کند، و به همین سبب وقتی به حضرت امام خمینی (ره) رسید متحول شد.

آوینی در اعمال عبادی هیچ ملاحظه ای نداشت



معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج دانشجویی کشور همچنین بیان داشت: دیگر خصوصیت بارز این شهید، داشتن اراده قوی در تصمیم گیری‌اش بود، مخصوصا در اعمال عبادی هیچ ملاحظه ای نداشت و جهد بلیغ و همت والایی در خودسازی داشت و همین همت والایش بود که وی را ظرف 14 سال از تفکری لائیک به تفکری آسمانی و شهادت رسانید.

وی ادامه داد: خودسازی، سختی و مجهادت می خواهد و مبارزه کردن با رفتارها و عادت ها، سختی هایی دارد که شهید آوینی آنها را تجربه کرد.

آوینی تنها نظریه پرداز در زمینه سینمای مستند



متولیان در ادامه به بیان نظریات سینمایی شهید آوینی پرداخت و گفت: مجموعه روایت فتح که هر شب پخش می شد، شهید شبانه روز پشت میز و در حال تدوینش بود و همین اشتغال زیادی که در این زمینه داشت باعث شد تا کارش تاثیر گذاری منحصر به فردی پیدا کند و تنها نظریه پرداز در زمینه سینمای مستند شود.

معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج دانشجویی کشور ادامه داد: خواندن آثار شهید در زمینه هنر، انقلاب، توسعه و تفکر غرب باعث می شود جوانان در مسائل امروزی تحلیل هایی به دست آورد.

غالب اهالی سینما از چهارچوب های غربی استفاده می‌کنند



متولیان با بیان اینکه پدیده سینما از غرب وارد کشور شده و رشدش هم هیچ ربطی به فرهنگ و عقاید کشور ما نداشته است افزود: غالب اهالی سینما از چهارچوب های غربی استفاده می‌کنند لکن آوینی در این شرایط وارد سینما شد و قواعد و افکار خودش را در این زمینه وضع کرد.

وی بیان کرد: شهید آوینی در فضای سینمایی که آداب ویژه خود را دارد وارد شد و به شهادت رسید، زیرا شهید بر اساس تفکر امام مشغول به نظریه پردازی شد و آنها را در عمل به کار گرفت و فیلم ساخت و آنقدر سینمای غرب را پیچاند تا به درجه ای رساند که از هر قله ای بالاتر است.

برخی جوانان حاضر نیستند آثار پر محتوای آوینی را برای یک بار مطالعه کنند



متولیان به برگزاری همایش‌های متعدد آوینی شناسی اشاره نمود و گفت: برخی از جوانان حتی حاضر نیستند آثار پر محتوای آوینی را برای یک بار مطالعه کنند با اینکه همیشه دم از آوینی می زنند، آنها می خواهند باز از ابتدا همه چیز را تجربه کنند.

وی در پایان تأکید کرد: آوینی راه خود را از دل چیزی که تماما غربی است باز کرده و به هدف تعریف شده خودش رسیده است، بنابراین هنرمندان بسیجی به شیوه آوینی عمل می‌کنند و با تلاش و اراده در همه زمینه ها و رشته ها تحول ایجاد می‌نمایند.