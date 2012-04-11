متوسط زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در کهگیلویه کمتر از 45 روز است

محمود حکیم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شاخص در بسیاری از پرونده ها و برخی از شعبات مثل شعبه خانواده به کمتر از دو هفته نیز رسیده است.

وی کمبود نیروی قضایی و اداری و نبود پلیس قضایی مجرب و کثرت پرونده های وارده به شعبات را از دلایل اطاله دادرسی عنوان کرد و بیان داشت: یکی از اولویتهای مهم دستگاه قضایی کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و کاهش دغدغه های مردم در این خصوص است.

حکیم با بیان اینکه مکانیزه شدن فرایند دادرسی در سراسر کشور باعث کاهش زمان دادرسی شده، گفت: رسیدگی به پرونده ها از بدو تشکیل تا خاتمه به وسیله سیستم های کامپیوتری و نرم افزاری ثبت و تمامی فرایند های مهم هر پرونده در مقاطع و مراحل مختلف با پیام کوتاه به طرفین پرونده اطلاع رسانی می شود.

رئیس دادگستری شهرستان کهگیلویه اظهار داشت: سال گذشته از مجموع شش هزار 460 پرونده وارده به دادسرا شش هزار و 170 پرونده مختومه شدند.

وی افزود: در شعبات مختلف دادگاه های عمومی و انقلاب نیز از مجموع پنج هزار و 413 پرونده وارده، تعداد پنج هزار و 409 فقره از این پرونده ها منتهی به صدور رای شد.

حکیم یادآور شد: در سال گذشته بیشترین پرونده های وارده به شعبات حقوقی شامل دادخواست های مطالبه طلب، ثبت واقعه طلاق و مطالبه مهریه بوده است.

وی اضافه کرد: بیشترین تعداد پرونده های وارد به شعبات جزایی هم مربوط به ضرب و جرح عمدی، سرقت، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، توهین و اخلال در نظم و آسایش عمومی بوده است.

حکیم عنوان کرد: در دادگاه انقلاب نیز بیشترین تعداد پرونده مربوط به عناوین اتهامی استعمال و نگهداری مواد مخدر بوده است.

وی همچنین بیان کرد: کار احداث پروژه مجتمع قضایی این شهرستان در زمینی بالغ بر 15 هزار متر مربع شروع شده که امید است تا یکسال آینده به بهره برداری برسد.