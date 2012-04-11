به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن قدیری ابیانه عصر سه شنبه در مراسم جشن هسته ای ایران که در سالن آمفی تئاتر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد اظهارداشت: سرمایه های ایرانی را باید به سمت تولید ملی و ایجاد اشتغال سوق دهیم.

وی در خصوص کاهش تورم و ایجاد اشتغال اظهارداشت: آن چیزی که در تورم اثر می گذارد میزان تولید و مصرف است یعنی عرضه و تفاضا هر چه عرضه بیشتر باشد تورم کمتر است و اگر اشتغال ایجاد شود تولید افزایش پیدا می کند وآثار ضد تورمی کمتر می شود.

مشاور وزیر خارجه افزود: کاهش تورم و ایجاد اشتغال بر یکدیگر تاثیرگذار هستند و ما باید تلاش کنیم تولید ملی را افزایش دهیم زیرا هر چه تولید ملی افزایش پیدا کند باعث کاهش تورم می شود و لازمه افزایش تولید ملی ایجاد اشتغال است و یکی از راههای ایجاد اشتغال مصرف کالاهای داخلی است.



قدیری ابیانه یادآورشد: کسانی که در تولید فعالیت می کنند با تولید کالاهای با کیفیت رضایت مصرف کننده را جلب کنند و این موضوع به نوعی فرهنگ عمومی است که تاکید مقام معظم رهبری است که در حمایت از کار و سرمایه ایرانی تولید ملینقش آفرین است و حمایت از کار و شاغلان بخش اقتصادی و سرمایه ایرانیموجب تحرک و رونق اقتصادی کشور می شود.

سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا تصریح کرد: برای اینکه تولیدی صورت بگیرد باید بازار کار فراهم شود و تحقق بازار هم نیازمند آن است که مردم مصرف کالای ایرانی را به کالای خارجی ترجیح دهند و اگر این اتفاق بیفتد زمینه برای تولید ایجاد می شود.

وی عنوان کرد: نامگذاری امسال با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری راهکار عملی و اجرایی برای حمایت از صنعت و کالای داخلی برای توسعه و پیشرفت افتصادی کشور است و برای تحقق این امر تلاش مردم و مسئولان نیز ضروری است.

کارشناس عالی امور استراتژیک وزارت خارجه اظهارداشت: دانشجویان با توجه به توانمندی و ظرفیت بالایی که دارند نباید منتظر مسئولان برای ایجاد شغل باشند بلکه خودشان با ابتکار و خلاقیت همت و تلاش مضاعف ضمن ایحاد اشتغال برای خود زمینه کاریابی برای دیگران را نیز فراهم کرده و به کاهش نرخ بیکاری نیز کمک کنند.

وی تصریح کرد: دانشجویان باید با توجه به رشته ای که تحصیل کرده اند بتواند محور کار و تولید باشند و در تولید به مسئولان هم کمک کنند.

قدیری ابیانه پیشرفت غرب را ناشی از دو عامل کار و قناعت در مصرف عنوان کرد و گفت: در کشور ما مدت زمان کار کردن هر نفر در بخش خصوصی دو ساعت و چهار دقیقه و در بخش دولتی یک ساعت و چهار دقیقه است.

وی بیان کرد: ایرانی ها بیشتر به پشت میز نشینی راغب هستند تا کار اجرایی و عملیاتی در صورتی که در کشورهای پیشرفته راندمان کاری بالاتر است چون افراد مشتاق پشت میز نشینی و رخوت در کار نیستند.



