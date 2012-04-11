طرح کوفی عنان شانس موفقیت دارد/ توان ایران درمذاکره با معارضان سوری

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر کوفی عنان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه به تهران گفت: معتقدم این سفر با توجه به ماموریت کوفی عنان در ارتباط با تحولات سوریه از اهمیت ویژه و بسیار مهمی برخوردار است.
وی افزود: این سفر نشان دهنده جایگاه ایران در تحولات منطقه است و از این نظر حائز اهمیت به شمار می رود که سیاست ایران از ابتدا حل سیاسی بحران سوریه بوده و با هرگونه دخالت خارجی و نظامی و اقداماتی که برخی کشورهای منطقه دنبال می کنند مخالف بوده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه طرح آقای کوفی عنان توسط دولت سوریه پذیرفته شد این امیدواری وجود دارد که این سفر و تبادل نظر با مسولان ایران در زمینه بحران سوریه بتواند در حل مشکلات موجود و موفقیت طرح با هماهنگی مسئولان سوریه موثر باشد.
وی در پاسخ به این سوال که به چه میزان امکان اجرایی شدن طرح کوفی عنان وجود دارد، گفت: در هر صورت اگر طرح هایی از این دست شانس موفقیت نداشته باشند ، طبیعتا طرح های جامعه عرب از شانس کمتری با توجه به مواضع یک جانبه برخی کشورهای عربی برخوردار هستند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: ایران به دنبال حل بحران سوریه است و با توجه به اینکه معارضین بخشی از مشکل هستند ایران می تواند معارضین را به حل و فصل سریع مسائل سوریه تشویق کند.
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