طرح کوفی عنان شانس موفقیت دارد/ توان ایران درمذاکره با معارضان سوری

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر کوفی عنان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه به تهران گفت: معتقدم این سفر با توجه به ماموریت کوفی عنان در ارتباط با تحولات سوریه از اهمیت ویژه و بسیار مهمی برخوردار است.

وی افزود: این سفر نشان دهنده جایگاه ایران در تحولات منطقه است و از این نظر حائز اهمیت به شمار می رود که سیاست ایران از ابتدا حل سیاسی بحران سوریه بوده و با هرگونه دخالت خارجی و نظامی و اقداماتی که برخی کشورهای منطقه دنبال می کنند مخالف بوده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه طرح آقای کوفی عنان توسط دولت سوریه پذیرفته شد این امیدواری وجود دارد که این سفر و تبادل نظر با مسولان ایران در زمینه بحران سوریه بتواند در حل مشکلات موجود و موفقیت طرح با هماهنگی مسئولان سوریه موثر باشد.

وی در پاسخ به این سوال که به چه میزان امکان اجرایی شدن طرح کوفی عنان وجود دارد، گفت: در هر صورت اگر طرح هایی از این دست شانس موفقیت نداشته باشند ، طبیعتا طرح های جامعه عرب از شانس کمتری با توجه به مواضع یک جانبه برخی کشورهای عربی برخوردار هستند.

بروجردی تصریح کرد: در چند وقت اخیر تلاش های بسیار گسترده ای از سوی کشورهایی مانند ترکیه، عربستان و قطر با صرف بودجه های هنگفت صورت گرفت که بتوانند از طریق فشارها و اقدامات چریکی و انتقال سلاح ، ساختار سیاسی سوریه را تغییر دهند اما موفق نبودند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بعد از آزمون تلخ و سخت برای مردم سوریه و آثار منفی آن برای کشورهای دخالت کننده، زمینه برای چنین طرح هایی بیش از گذشته آماده شده است.

وی با اشاره به تاثیرات بین المللی سفر کوفی عنان به تهران گفت: همه کشورهای دنیا می دانند که ایران با توجه به اعتقاد جدی اش در تقویت مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و سیاست های تجاوزگرانه این رژیم از سوریه حمایت می کند بنابراین با توجه به این بعد موضوع و نقشی که ایران می تواند در این زمینه ایفا کند بازتاب بین المللی این سفر بسیار گسترده خواهد بود.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: ایران به دنبال حل بحران سوریه است و با توجه به اینکه معارضین بخشی از مشکل هستند ایران می تواند معارضین را به حل و فصل سریع مسائل سوریه تشویق کند.

وی در خصوص اینکه طرح کوفی عنان چه مقدار می تواند خواسته دولت سوریه را تامین کند، گفت: موافقت دولت سوریه با طرح کوفی عنان نشان دهنده حسن نیت دولت این کشور در حل مشکل و تعامل در جهت عبور از بحران است.

