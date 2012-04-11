طرح کوفی عنان به دنبال جلوگیری از "لیبی سازی" سوریه است

حشمت فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر، سفر کوفی عنان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه به ایران را مهم ارزیابی کرد و گفت: سفر کوفی عنان به ایران با توجه به چراغ سبزی است که جمهوری اسلامی در رابطه با طرح وی در خصوص حل مشکل سوریه نشان داده است.

وی افزود: ایران در راستای اینکه همواره اعلام کرده است راهکاری دیپلماتیک در برابر مسائل مربوط به سوریه را می پذیرد در میان طرح های موجود از طرح کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل استقبال کرد و طبیعا عنان هم برای پیگیری طرح خودش وارد تهران شده است.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعامل مثبت کوفی عنان در زمان دبیر کلی سازمان ملل با ایران گفت: کوفی عنان در زمان مسئولیت در سازمان ملل رابطه خوبی با ایران داشت، بنابراین در زمان فعلی می خواهد از سابقه روابط دیپلماتیک خودرا ایران استفاده کند تا موضوع سوریه را به سرانجام برساند.

وی با تاکید بر اینکه انجام اصلاحات در سوریه امری ضروری است، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که حق مردم سوریه است که سرنوشت خود را تعیین کنند در عین حال ایران بر این موضوع تاکید دارد که حقوق ملت سوریه باید در شرایط مسالمت آمیز و خارج از مداخله کشورهای خارجی تحقق پیدا کند.

فلاحت پیشه با بیان اینکه دغدغه ای که هم اکنون وجود دارد این است که غربی ها و برخی کشورهای عربی با مسلح کردن بخشی از مردم در سوریه و تحریک احساسات نسبت به سوریه بدنبال تجزیه این کشور هستند، گفت: البته باید تاکید داشت که مردم و یا معارضین بدنبال تجزیه نیستند اما کشورهای غربی و عربستان و قطر این طرح را دنبال می کنند.

وی ادامه داد: غربی ها بدنبال پیاده سازی الگوی لیبی در سوریه هستند و این الگو بسیار برای سوری ها خطرناک است، معتقدم سیاست ایران و اهدافی که کوفی عنان دنبال می کند پرهیز از لیبی سازی سوریه است، البته هنوز ابتدای کار است و باید گفته ها و موضع گیری های کوفی عنان با شرایط داخلی سوریه مقایسه شود.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امیدواریم شرایط دموکراتیکی در سوریه شکل بگیرد و درگیری ها پایان پیدا کند، گفت: این موضوع بستگی به این دارد که چه مقدارطرح کوفی عنان عملیاتی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مخالفت برخی کشورهای عربی با طرح کوفی عنان گفت: به صورت مشخص برخی کشورهای عربی با طرح کوفی عنان مخالف و بدنبال راهکار عربی برای سوریه هستند.

وی ادامه داد: تجربه تحولات منطقه خاورمیانه از زمانی که سازمان کنفرانس اسلامی شکل گرفته نشان می دهد که هیچ وقت کشورهای عربی به تنهایی نتوانسته اند یک راهکار دیپلماتیک عملی در منطقه ابداع کنند و یا به نتیجه برسانند.

فلاحت پیشه با بیان اینکه برخی کشورهای عربی همواره در تحولات نقش برهم زننده داشته اند، گفت: حتی اگر راهکار خوبی در میان اعراب پیشنهاد شده که بدنبال حل نتیجه بوده باز هم به شکاف داخلی در میان کشورهای عربی تبدیل شده است.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طرح کوفی عنان می تواند با توجه به قابلیت بین المللی وی تبدیل به طرح خوبی شود البته باید این طرح با پرهیز از مداخلات خارجی اجرا شود.