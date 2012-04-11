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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۴۵

اسماعیلی:

بسترهای لازم برای تولید کالای داخلی در جامعه ایجاد شود

بسترهای لازم برای تولید کالای داخلی در جامعه ایجاد شود

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس نهم، دستیابی به استقلال و حفظ استقلال را در تولید داخلی یاد کرد و گفت: باید بسترهای لازم برای تولید کالای داخلی در جامعه به خوبی ایجاد شود چرا که حمایت از تولید داخلی، حمایت از کالای داخلی است.

محمد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سال گذشته جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شد افزود : امسال " تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " توسط مقام معظم  رهبری نامگذاری شده و محوریت  و سبقه  کشور را در حوزه اقتصادی مشخص کرده اند .

وی ادامه داد: اقدامات در سال گذشته تا حدودی در حوزه های پزشکی ، علمی و فرهنگی در سطح کشور بود ولی آن طور که باید به صورت جهادی کار ها پیگیری نشد .

منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: آن طور که باید مسئولین برنامه ریزی نکردند و با توجه به منویات رهبری که باید شبانه روز طرح و برنامه در دستور کار قرار می گرفت کامل انجام نشد که اگر در سال جهاد اقتصادی موانع و مشکلات اقتصادی بر طرف می شد برنامه و قدم قابل قبولی به دنبال داشت .  

اسماعیلی تاکید کرد: بحث مسائل اقتصادی کار دارد و باید بیش از این روی بحث اقتصاد کار شود و لذا شعار سال بحث تولید ملی است که در سالهای قبل روی این کمتر کار شده است .

وی در ادامه، مجلس و دولت را دو نهاد اجرایی عنوان کرد و گفت :در این راستا باید این دو نهاد تولید ایرانی را حمایت کنند تا کالای ایرانی به خود کفایی برسد.

منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با فرهنگ سازی نادرستی که در جامعه صورت گرفته کالای خارجی برتر شناخته شده که این فرهنگ غلط تولید را در کشور دچار مشکل کرده است .

اسماعیلی افزود: مصرف کالای داخلی باید به عنوان فرهنگ ایرانی توسط مردم پذیرفته شودچرا که مصرف کالای خارجی سرانه در آمد ملی را بالا می برد و اقتصاد کشور را تخریب و مشکل بیکاری در جامعه را بیشتر می کند لذا مصرف کالای خارجی یک معظل اجتماعی شده است .

رسانه ها باید در فرهنگ سازی تولید داخلی جهاد گونه کار کنند

وی، رسالت رسانه ها را در بحث حمایت از تولید ملی را بسیار موثر دانست و گفت : رسانه ها باید جدی کار کنند و طوری در جامعه فرهنگ سازی کنند که تولید کنندگان به تولید کالای با کیفیت و مصرف کنندگان به مصرف کالای ایرانی سوق داده شوند.

منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: تولیدکنندگان باید به کمیت و کیفیت کالا توجه کنند و کشور جز کشورهایی باشد که کالای داخلی مصرف می کند و تولیدات خود را به خارج از کشور هم صادر کند.

کد مطلب 1573866

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