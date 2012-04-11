  1. استانها
  2. مرکزی
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۴۶

حجت الاسلام هنرمند:

همسران شهدای استان مرکزی ازسرزمین‌های نور بازدید کردند

همسران شهدای استان مرکزی ازسرزمین‌های نور بازدید کردند

اراک - خبرگزاری مهر: رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی از اعزام 174 نفر از همسران شهدای استان مرکزی به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در غرب و جنوب کشور خبر داد.

حجت الاسلام حسن هنرمند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 174 نفر از همسران شهدای استان به سرزمینهای نور اعزام شدند افزود: این تعداد از همسران شهدا در قالب دو کاروان به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در غرب و جنوب کشور اعزام شدند.

وی افزود:این اعزامها با هدف قرار گرفتن این عزیزان در فضای معنوی مناطق دوران دفاع مقدس وآشنایی با آرمان‌های شهدا وزنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدابرگزار شد.
 
وی گفت: این کاروان ها به مدت چهار روزاز زیارتگاه های شهدای گمنام در مناطق مختلف عملیاتی غرب و جنوب کشور دردوران دفاع مقدس بازدید و از نزدیک با مکان های رشادت و شهادت طلبی رزمندگان اسلام آشنا شدند.
 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی افزود: توزیع بسته های فرهنگی، برگزاری نمازهای جماعت، مداحی و سخنرانی از دیگر برنامه های کاروان های راهیان نور بود.
 
گفتنی است استان مرکزی بیش از شش هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
کد مطلب 1573871

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها