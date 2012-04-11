حجت الاسلام حسن هنرمند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 174 نفر از همسران شهدای استان به سرزمینهای نور اعزام شدند افزود: این تعداد از همسران شهدا در قالب دو کاروان به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در غرب و جنوب کشور اعزام شدند.

وی افزود:این اعزامها با هدف قرار گرفتن این عزیزان در فضای معنوی مناطق دوران دفاع مقدس وآشنایی با آرمان‌های شهدا وزنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدابرگزار شد.

وی گفت: این کاروان ها به مدت چهار روزاز زیارتگاه های شهدای گمنام در مناطق مختلف عملیاتی غرب و جنوب کشور دردوران دفاع مقدس بازدید و از نزدیک با مکان های رشادت و شهادت طلبی رزمندگان اسلام آشنا شدند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی افزود: توزیع بسته های فرهنگی، برگزاری نمازهای جماعت، مداحی و سخنرانی از دیگر برنامه های کاروان های راهیان نور بود.

گفتنی است استان مرکزی بیش از شش هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.