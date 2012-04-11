ترکیب تیم اعزامی به ازبکستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو قهرمانی آسیا به عنوان آخرین میدانی که امتیاز آن برای کسب سهمیه المپیک محاسبه می شود اردیبهشت ماه سالجاری به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار می‌شود. این مسابقات در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار خواهد شد که تیم مردان ایران در هر بخش تیمی و انفرادی به مصاف رقبای خود خواهد رفت.

تیم ایران با ترکیب محمد جوانی در وزن 60- کیلوگرم، وحید بنا در وزن 66- کیلوگرم، علی معلومات در وزن 73- کیلوگرم، امیرقاسمی نژاد در وزن 81- کیلوگرم، مجتبی نیک بین در وزن 90- کیلوگرم، جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم و محمدرضا رودکی در وزن 100+ کیلوگرم در بخش انفرادی مسابقات حضور پیدا می کند.

همچنین الیاس علی اکبری در وزن 73- کیلوگرم، محمد جمالی در وزن 81- کیلوگرم و امیر ملکی پور به همراه دو عضو دیگر تیم اعزامی در بخش تیمی حضور خواهند داشت.

رقابتهای بخش تیمی در 5 وزن برگزار خواهد شد. ضمن اینکه در بخش انفرادی مسابقات وزن آزاد برگزار نمی شود. آرش میراسماعیلی مدیر فنی تیم های ملی به همراه مسعود حاجی آخوندزاده و مرتضی بهرامی نژاد کادر فنی تیم ملی را در این مسابقات تشکیل می دهند.

اما با نظر مربی کره ای تیم بانوان اکرم خانی اسدآبادی در وزن 57-کیلوگرم ، سمیه حیدری در وزن 63- کیلوگرم و سحرچغلوند در وزن 78- کیلوگرم به این مسابقات اعزام می شوند. پورامین نیز به عنوان مسئول فنی بانوان مسئولیت این تیم را در ازبکستان برعهده خواهد داشت.

رقابتهای جودو قهرمانی آسیا هشتم و نهم اردیبهشت ماه در بخش انفرادی و دهم اردیبهشت ماه در بخش تیمی به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار می شود.