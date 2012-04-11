حسین کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، معلم را یک مرجع فرهنگی و تکریم معلم را یک کار فرهنگی و ترییتی دانست.

وی اظهار داشت: اهمیت قایل شدن برای مقوله تربیت و ارزش گذاری به مربیان، معلمان جز آموزه های دینی ما بوده و در قرآن کریم و در احادیث و روایات از قول نبی مکرم اسلام (ص) و ائمه این مهم به دفعات مورد تاکید قرار گرفته است.

وی اعلام کرد: برنامه های هفته معلم امسال با رویکرد توجه عمیق تر به نقش تربیتی و فرهنگی معلمان تدوین شد ه است.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش مازندران با تاکید براینکه تکریم و تجلیل از معلمان نباید جنبه مادی داشته باشد، افزود: معلم بواسطه فطرت فرهنگی و مناعت طبعی که دارد، نیازمند تکریم مادی نیست.

کمالی با گرامیداشت یاد معلمان بزرگی که به لحاظ نقش آفرینی ویژه در تاریخ این مرز وبوم، جاودانه شدند افزود: شخصیت های منحصر به فردی نظیر شهیدان مطهری، مفتح، رجایی، باهنر، چمران،همت و برزگانی مانند پروفسور حسابی معلمانی هستند که با مرام معلمی، نقش ماندگار بر لوح تاریخ کشورمان به ارمغان آوردند.