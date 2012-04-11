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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۲۲

کمالی خواستار شد:

توجه عمیق به نقش تربیتی و فرهنگی معلمان/پرهیز از مادی‌گرایی در تکریم معلم

توجه عمیق به نقش تربیتی و فرهنگی معلمان/پرهیز از مادی‌گرایی در تکریم معلم

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش مازندران با تاکید بر ارج نهادن به جایگاه معلم، خواستار تکریم از معلمان صرفا نباید جنبه مادی داشته باشد.

حسین کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، معلم را یک مرجع فرهنگی و تکریم معلم را یک کار فرهنگی و ترییتی دانست.

وی اظهار داشت: اهمیت قایل شدن برای مقوله تربیت و ارزش گذاری به مربیان، معلمان جز آموزه های دینی ما بوده و در قرآن کریم و در احادیث و روایات از قول نبی مکرم اسلام (ص) و ائمه این مهم به دفعات مورد تاکید قرار گرفته است.

وی اعلام کرد: برنامه های هفته معلم امسال با رویکرد توجه عمیق تر به نقش تربیتی و فرهنگی معلمان تدوین شد ه است.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش  و پرورش مازندران با تاکید براینکه تکریم و تجلیل از معلمان نباید جنبه مادی داشته باشد، افزود: معلم بواسطه فطرت فرهنگی و مناعت طبعی که دارد، نیازمند تکریم مادی نیست.

کمالی با گرامیداشت یاد معلمان بزرگی که به لحاظ نقش آفرینی ویژه در تاریخ این مرز وبوم، جاودانه شدند افزود: شخصیت های منحصر به فردی نظیر شهیدان مطهری، مفتح، رجایی، باهنر، چمران،همت و برزگانی مانند پروفسور حسابی معلمانی هستند که با مرام معلمی، نقش ماندگار بر لوح تاریخ کشورمان به ارمغان آوردند.

کد مطلب 1573873

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