شش هزار دانش آموز بابلی آماده حضور در پایه ششم ابتدایی

الهام یدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:240 معلم در شهرستان آماده حضور در پایه ششم ابتدایی هستند.

وی افزود: شش هزار و 55 دانش آموز بابلی نیز در سال تحصیلی پیش رو در پایه ششم تحصیل خواهند کرد.

یدالله زاده گفت: برای سال تحصیلی آینده، 240 کلاس درس برای دانش آموزان پایه ششم مهیا شده است.

وی تصریح کرد: کلاسهای آموزشی برای معلمان این پایه تحصیلی در نظر گرفته شده که قبل از شروع سال تحصیل جدید برگزار خواهد شد و معلمان با توانمندی لازم ورود پیدا خواهند کرد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان بابل، برگزاری همایش برای مدیران، معلمان، خانواده ها، دهیاران جهت آگاهی کامل از اجرای طرح جدید آموزشی در مدارس ابتدایی را از برنامه های اداره آموزش و پرورش بابل بیان کرد.