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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۸:۴۶

دانشمند:

پیشرفته ترین سنگ شکن برون اندامی آغاز به کار می کند

پیشرفته ترین سنگ شکن برون اندامی آغاز به کار می کند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: سنگ شکن برون اندامی در مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس به بهره برداری می رسد.

علی اصغر دانشمند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سنگ شکن برون اندامی با هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد و 500 میلیون ریال خریداری شده که در مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس به بهره برداری می رسد که بیماران می توانند از خدمات این بخش بهره مند شوند.

دانشمند با اشاره به کارایی این دستگاه افزود: این دستگاه نخستین دستگاه پیشرفته در کشور است به طوری که بدون بیهوشی و با دقت بسیار بالا بدون عمل باز و به طور سرپایی قابلیت از بین بردن سنگ‌های کلیه بیماران را دارد.

رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان بیان داشت: این دستگاه در راستای مشخص‌سازی محل دقیق سنگ در مجاری ادراری به طور همزمان از امواج سونوگرافی و ایکس ری استفاده می‌کند و پس از ردیابی سنگ به وسیله تکنولوژی چی پی اس، اقدام به شکستن سنگ می‌کند.

کد مطلب 1573877

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