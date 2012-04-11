سیده زهرا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اولین بار در تقویم سال هفته رضوی در 10 استان کشور برنامه های متعددی را برگزار خواهد کرد و استان البرز یکی از این استانها است.

وی افزود: در این هفته برنامه های هنری در حوزه تجسمی، نمایش ، فیلم ، کتاب و نشست های تخصصی برگزار خواهد شد.

حسینی عنوان کرد: کلیه این برنامه ها با حمایت دستگاههایی شامل اعضای فرمانداری،معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری، کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، اداره اوقاف و امور خیریه، کانون فرهنگی هنری مساجد و دبیرخانه دائمی جشنواره رضوی در فرایند برگزاری این برنامه مشارکت خواهند داشت.

حسینی در ادامه گفت: این کمیته ها شامل زیر مجموعه هایی هم خواهد بود که یکی از آنها کمیته کودک ونوجوان با ریاست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان واجرای برنامه های کودک ونوجوان شامل طراحی، نقاشی و... خواهد بود.

وی افزود: کلیه جلسات ستاد مذکور در فرمانداری کرج برگزار می شود و هدف کلیه فعالیتهای فرهنگی و هنری پرداختن به مضامین رضوی است.

شب شعر عاشورا در ایام فاطمیه

سیده زهرا حسینی اظهار داشت: چهارم اردیبهشت ماه به مناسبت ایام فاطمیه، شب شعر عاشورای فاطمیه با محوریت کرامت پرداختن به کرامات بانوفاطمه زهرا (س) برگزار خواهدشد.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان کرج در بخش دیگری از صحبت های خود به شعار امسال مبنی بر سال حمایت از شعر استان اشاره کرد وگفت: در این راستا برنامه های شاد وبانشاطی در سطح شهر با همکاری کلیه دستگاهها برگزار خواهد شد و درصدد آن هستیم تا نشاط را به فضای شهر و بوستانها بیاوریم.

حسینی در عین حال از برگزاری همایش تجلیل از بانوان خبر داد وگفت: به منظور پاسداشت فعالیت های بانوان برتر و فعال در عرصه فرهنگ همایش تجلیل از این قشر برگزار خواهد شد.