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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۲۸

طالبی خواستار شد:

تقویت جایگاه دادگاههای تجدیدنظر در تشکیلات قضایی

تقویت جایگاه دادگاههای تجدیدنظر در تشکیلات قضایی

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری مازندران، خواستار تقویت جایگاه دادگاههای تجدید نظر در تشکیلات قضایی استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی شامگاه سه شنبه در جمع مدیران دفاتر کل محاکم تجدید نظر مازندران اظهار داشت: نیروی انسانی تشکیلات قضایی با توجه به تعهدات به نظام، استان، این تشکیلات و وظایف اجرایی و کاری باید با انجام کارها به صورت شایسته و خستگی ناپذیر در پیشبرد اهداف نظام بعنوان فرزندان و سربازان آن کوشا باشیم.

وی افزود: نظام بیش از سی سال در حال تلاش و مبارزه بوده تا استقلال و آزادی خود را حفظ و احکام اسلامی را در این کشور به اجرا در آورد و الگوی دیگر کشورها در ابعاد سیاسی، فرهنگی باشد.

طالبی تصریح کرد: رکن مهم این تشکیلات نیروی انسانی قضایی و اداری بوده و کادر قضایی به هدف مطلوب نمی رسد مگر با همت کارکنان اداری به این مهم دست یابد.

وی با بیان اینکه نقش نیروی اداری در تشکیلات قضایی برجسته و ممتاز  است ادامه داد: از سوی دیگر همه عقیده داریم با تشکیلات قضایی خوب اعتماد مردم را جلب و برای نظام و دین خود از طریق انجام اعمال شایسته تبلیغ کنیم تا این نظام و حکومت الگو شود.

طالبی با بیان اینکه حقیقتا یک مسلمان عمل و کار او معرف اسلام است گفت: اگر اخلاق، رفتار و گفتار ما صادقانه باشد موجب تبلیغ دین می شود.

وی با اشاره به اینکه اگر در تشکیلات قضایی درست انجام وظیفه کنیم و پایبند تعهدات دینی و اخلاقی باشیم رفتار ما به دیگران سرایت می کند اظهار داشت: این پاکی و طهارت تشکیلات قضایی باید به دیگران و جامعه نفوذ کند.

این مقام قضایی ادامه داد: هیچ چیزی به اندازه پاکی و طهارت در کردار، گفتار و درست عمل کردن در مقام کاری به انسان نشاط نمی دهد و آن چیزی که انسان را عزیز می کند قناعت است و خداوند به آن برکت می دهد.

طالبی گفت: یکی از مهم ترین ارکان قوه قضاییه دادگاه های تجدید نظر بوده که باید در همه جهات قوی تر و بهتر از بقیه بخش ها باشد.

کد مطلب 1573880

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