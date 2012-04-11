تقویت جایگاه دادگاههای تجدیدنظر در تشکیلات قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی شامگاه سه شنبه در جمع مدیران دفاتر کل محاکم تجدید نظر مازندران اظهار داشت: نیروی انسانی تشکیلات قضایی با توجه به تعهدات به نظام، استان، این تشکیلات و وظایف اجرایی و کاری باید با انجام کارها به صورت شایسته و خستگی ناپذیر در پیشبرد اهداف نظام بعنوان فرزندان و سربازان آن کوشا باشیم.

وی افزود: نظام بیش از سی سال در حال تلاش و مبارزه بوده تا استقلال و آزادی خود را حفظ و احکام اسلامی را در این کشور به اجرا در آورد و الگوی دیگر کشورها در ابعاد سیاسی، فرهنگی باشد.

طالبی تصریح کرد: رکن مهم این تشکیلات نیروی انسانی قضایی و اداری بوده و کادر قضایی به هدف مطلوب نمی رسد مگر با همت کارکنان اداری به این مهم دست یابد.

وی با بیان اینکه نقش نیروی اداری در تشکیلات قضایی برجسته و ممتاز است ادامه داد: از سوی دیگر همه عقیده داریم با تشکیلات قضایی خوب اعتماد مردم را جلب و برای نظام و دین خود از طریق انجام اعمال شایسته تبلیغ کنیم تا این نظام و حکومت الگو شود.

طالبی با بیان اینکه حقیقتا یک مسلمان عمل و کار او معرف اسلام است گفت: اگر اخلاق، رفتار و گفتار ما صادقانه باشد موجب تبلیغ دین می شود.

وی با اشاره به اینکه اگر در تشکیلات قضایی درست انجام وظیفه کنیم و پایبند تعهدات دینی و اخلاقی باشیم رفتار ما به دیگران سرایت می کند اظهار داشت: این پاکی و طهارت تشکیلات قضایی باید به دیگران و جامعه نفوذ کند.

این مقام قضایی ادامه داد: هیچ چیزی به اندازه پاکی و طهارت در کردار، گفتار و درست عمل کردن در مقام کاری به انسان نشاط نمی دهد و آن چیزی که انسان را عزیز می کند قناعت است و خداوند به آن برکت می دهد.

طالبی گفت: یکی از مهم ترین ارکان قوه قضاییه دادگاه های تجدید نظر بوده که باید در همه جهات قوی تر و بهتر از بقیه بخش ها باشد.