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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۰۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

ایجاد چهار پارک جنگلی در شیراز

ایجاد چهار پارک جنگلی در شیراز

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز از ایجاد چهار پارک جنگلی در این کلانشهر خبر داد.

شهزاد رونق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون فعالیتهای این سازمان گفت: طی چند سال گذشته اقدامات زیادی از سوی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز برای رسیدن سرانه فضای سبز به حد استاندارد انجام شده که از آن جمله می توان به درختکاری در ارتفاعات اشاره کرد.

وی افزود: در این راستا عملیات تامین آب برای انتقال خطوط آب به منظور کاشت انجام شد و طی مدت اخیر حدود سه هزار هکتار در ارتفاعات شهر شیراز درختکاری شد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز با بیان اینکه این درختکاریها در مسائل زیست محیطی نیز حائز اهمیت است، بیان کرد: از ابتدای سال جاری چهار پارک جنگلی برای استفاده مردم بازگشایی شد.

وی اظهار داشت: این پارکها شامل پارک جنگلی گلستان، نور، باباکوهی و کیان آباد هستند که مرم می توانند برای پیاده روی، تپه نوردی و... از آن استفاده کنند.

رونق زاده ادامه داد: این امر علاوه بر اینکه در سلامتی مردم تاثیر دارد باعث می شود که هوای شهر شیراز سالم بوده و اثرات مثبتی به همراه دارد.

کد مطلب 1573883

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