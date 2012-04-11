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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۰۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

همایش تهدیدات، چالشها و فرصتهای جنگلهای زاگرس برگزار می شود

همایش تهدیدات، چالشها و فرصتهای جنگلهای زاگرس برگزار می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی استان فارس از برگزاری همایش تهدیدات، چالشها و فرصتهای جنگلهای زاگرس در این استان خبر داد.

کاظم بردبار در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون برگزاری این همایش گفت: این همایش ملی در سوم و چهارم خردادماه سال جاری در شیراز برگزار می شود.

وی اظهار داشت: همایش تهدیدات، چالشها و فرصتهای جنگلهای زاگرس توسط انجمن ملی جنگل بانی و اداره کل منابع طبیعی استان فارس برگزار می شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان فارس در رابطه با اهداف برگزاری این همایش گفت: یکی از اهداف آن ارتقای کیفی مدیریت جنگلها، ارائه سیستمهای مدیریتی جنگلهای زاگرس و توسعه و حفظ این جنگلهاست.

بردبار تاکید کرد: علاوه براین مشکلات و تهدیدات اخیر جنگلهای زاگرس، علل خشکیدگی بلوط ها و استفاده بهینه از منابع طبیعی نیز بررسی می شود.

وی اظهار داشت: همچنین پیرامون فرصتهای جنگلهای زاگرس تحقیق و در نهایت قطعنامه ای صادر می شود.

کد مطلب 1573884

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