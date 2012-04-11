منع خریدهای خارجی از سوی شرکتهای تابع وزارت نیرو در سال 91

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کارگر نجفی به اولویت های دفتر بازرسی این وزارت خانه در سال 91پرداخت و گفت: نظارت جدی بر اجرای بخشنامه های منع خریدهای خارجی از سوی شرکت های تابع وزارت نیرو ، برگزاری مناسب مناقصات و ثبت کامل مستندات مناقصات در سایت ملی مناقصات از مهمترین اولویت های دفتر بازرسی است.

کارگر نجفی در خصوص ساختار ارزیابی عملکرد شرکتهای آبفا در وزارت نیرو تصریح کرد: شرکتهای آبفای شهری به برای فرایند ارزیابی عملکرد شامل جمع آوری، تحلیل و انعکاس اطلاعات از وضعیت مطلوب تری نسبت به دیگر شرکت های مادر تخصصی برخوردارند.

وی ادامه داد: طی ارزیابیهای سال 89 که نتایج آن در سال جاری اعلام شد، شرکت آبفای هرمزگان توانست به خاطر مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی ، رتبه نخست را در بین شرکت های آبفای کشور کسب کند.

مشاور وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که ارائه ارزیابی ها از سوی شرکت های تابعه وزارت نیرو تا چه حد واقعی است، این ارزیابی ها را به نوعی خودارزیابی شرکتهای تابعه خواند و گفت: ارزیابی عملکردها در شرکتهای مادر تخصصی به دلیل عدم وجود سیستمهای نظارتی قوی به طور 100 درصد واقعی نبوده اما روشی که در سال جاری در نظرگرفته ایم استقرار تیم ای ارزیاب در شرکتهای تابعه برای صحه گذاری اطلاعات ارائه شده است که به طور جدی دنبال خواهد شد.