آخرین وضعیت آتشفشان دماوند/ ایجاد پایتخت اداری در نزدیکی تهران

خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی: مرتضی تمدن را مردم قم و خراسان خوب می شناسند چرا که در سالهای گذشته سکان هدایت صدا و سیمای این دو استان در دستان او بود. اما او بیش از همه برای همشهریانش در شهرکرد نامی آشناست. مرد میانسالی که توانست در رقابت با دیگر رقبا صندلی نمایندگی مردم شهرکرد در مجلس هفتم را از آن خود کند. کارنامه قابل قبول و موفق و حمایتها و همراهی تمدن با شخص رئیس جمهور موجب شد تا از مجلس به پاستور نقل مکان کند و عهده دار سمت مشاور اقتصادی احمدی نژاد شود.



امروز حدود 900 روز است که مرتضی تمدن بر صندلی اتاق طبقه پنجم ساختمان خیابان طالقانی به عنوان استاندار تهران تکیه زده است. شاید بتوان حمایتهای بی وقفه استاندار تهران از شخص رئیس جمهور و دولت، فعالیت شبانه روزی و سفرهای متعدد به شهرستانهای استان تهران، قاطعیت در برخورد با زمین خواری، پاسخگو بودن به پرسش خبرنگاران، خوشرویی، پایبندی به اجرای دقیق قانون و استفاده از مدیران توانمند در بدنه استانداری را به عنوان برخی از شاخصه های مدیریتی و شخصیتی مرتضی تمدن عنوان کرد. ولی چالش با شهرداری تهران و شورای شهر، افزایش پرونده های حقوقی،برخی نارضایتی‌های مردم از دستگاههای اجرایی تهران، کم شدن نشستهای خبری استاندار، تغییر فرمانداران و... در کارنامه استاندار 52 ساله تهران به چشم می خورد.

تهران در سال گذشته تنها 7 روز هوای آلوده خطرناک داشت



مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه معضل آلودگی هوای تهران در سال 90 جنجالهای زیادی را به همراه داشت که نظر کارشناسان با استانداری تهران متفاوت بود گفت: بر اساس آخرین مصوبات و گزارشها از ستاد کاهش آلودگی هوای تهران، سال گذشته تنها هفت روز هوای تهران خطرناک و خیلی خطرناک بوده است و هیچ وقت به حالت اضطرار نرسید ولی اینکه می گویید استانداری در این بحرانها سربلند بیرون نیامده ما هم ادعای سربلندی در بحرانها را نداریم ولی با تمام توان هر اقدامی که لازم بوده انجام داده ایم.



تهران 7 میلیون دودکش و اگزوز دارد



وی افزود: به عنوان نمونه قول دادیم پروژه تولید بنزین یورو 5 آغاز شود که شد و از امسال جایگزین می شود. این کار کوچکی نبود و در اوج مشکلات تحقق پیدا کرد. باید اینگونه محاسبه کنید که در تهران هفت میلیون دودکش و اگزوز خودرو وجود دارد که پنج میلیون آن دودکش خانه ها هستند. حالا ما می گوییم اصلا اینها همه حذف شوند و جایش هفت میلیون شمع روشن شود بازهم شاهد آلودگی هوای تهران خواهیم بود.



غرب تهران سبز می شود



در هر حال خودروهای تولید داخل در حال نزدیک شدن به استاندارهای جهانی هستند. در سال گذشته قراردادهای مهمی با دفتر عمران سازمان ملل برای تهران منعقد شده است تا بتوانیم در زمینهای شنی، ماسه ای و کویری غرب تهران فضای سبز ایجاد کنیم که تامین منابع و بودجه این طرح وقت زیادی را به خود اختصاص داد. همچنین محکم گرفتن ممنوعیت فعالیت صنایع در 120 کیلومتری پایتخت و معاینه فنی خودروها همگی برای کاهش آلودگی هوای تهران بود و تمامی این اقدامات موجب شد تا روزهای ناسالم تهران کاهش یابد. با این همه ادعا نمی کنم که در کاهش آلودگی هوا موفق شدیم ولی کارهای خوبی انجام دادیم.



دولت احمدی نژاد ضد فسادترین دولت در طول انقلاب بوده است



استاندار تهران در پاسخ به این نکته که رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که فساد بیشتر در مدیران میانی رخ می دهد و علت فساد هم عدم نظارت خود دستگاه هاست گفت: اول باید فساد را تعریف کنیم. گاهی فساد یعنی دزدی، رشوه خواری، اختلاس و ... و گاهی هم مثلا یک مدیر اعتبار هزینه ای را در جای خودش مصرف نمی کند و خارج از برنامه هزینه می کند که این فساد نیست.



وی افزود: گاهی دستگاههای نظارتی تخلفاتی مانند هزینه کرد اعتبارات خارج از چارچوب برنامه و قوانین را مصداق فساد نمی دانند ولی به گونه ای بیان می شود که گویی فساد اداری رخ داده است. ولی اینکه آیا فساد در میان مدیران میانی بیشتر است یا خیر؛ نه کار علمی و نه پژوهشی انجام شده است. البته وقتی ایشان اینگونه عنوان می کنند حتما تحقیق کرده اند و ما منتظر اعلام نتایج تحقیقات هستیم. ولی آنچه حائز اهمیت است این است که دولت آقای احمدی نژاد ضد فساد ترین دولت در طول انقلاب بوده است. شخص ایشان و دولت در مبارزه با فساد سربلند بیرون آمده است و ملت ایران هم این را پذیرفته است. حالا شاید برخی افراد زیر دست ایشان فساد یا خطایی بکند ولی مهم خود ایشان است که باید نام ایشان به عنوان پرچدار این مسیر ثبت شود.



حیف و میل بیت المال از جمله بیشترین تخلفات مدیران تهرانی



استاندار تهران گفت: بر اساس نگاهی که به تخلفات مدیران در دستگاههای اجرایی تهران دارم اینگونه نیست که تنها مدیران میانی بیشترین تخلفات را داشته اند بلکه میزان تخلفات در مدیران میانی و بالایی و پایینی تقسیم شده و در هر سه حیطه تخلف بوده است. بیشترین تخلفات هم حیف و میل بیت المال، غیبت غیر موجه، تخلفات سازمانی که البته گرفتن وجوه من غیر حق و رشوه هم به صورت کم داریم.





پرونده شکایت استانداری از شهرداری تهران هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است



مرتضی تمدن در مورد آخرین وضعیت پرونده شکایت استانداری از شهرداری تهران در حوزه حریم پایتخت گفت: در این موضوع جلسات مختلفی با شهرداری تهران تشکیل شده ولی هنوز به توافق نهایی نرسیدیم.

مرتضی تمدن در مورد آخرین وضعیت پرونده شکایت استانداری از شهرداری تهران در حوزه حریم پایتخت گفت: در این موضوع جلسات مختلفی با شهرداری تهران تشکیل شده ولی هنوز به توافق نهایی نرسیدیم.

ناهار خوردن با هزینه کارمند در اداره مشکلی ندارد



عالی ترین مقام اجرایی استان تهران در پاسخ به اینکه چرا موضوع خوردن یا نخوردن ناهار در ادارات تهران هنوز حل نشده است گفت: در تهران سرو ناهار در ادارت حذف شده است. حالا اینکه می گویید در برخی وزارتخانه ها ناهار سرو می شود مسئولیتش با استانداری نیست ولی در ادارات دولتی استان تهران ناهار ممنوع است.



وی در پاسخ به اینکه چرا هنوز در برخی از ادارات کارمندان ناهار میل می کنند گفت: این کارمندان بعد از ساعت 2.5 عصر هم در اداره هستند و می توانند با هزینه خودشان در پشت میز ناهار میل کنند ولی ماتعهدی برای ناهار آنها نداریم. همین موضوع موجب شده تا وقت یک ساعته ناهار خوردن کمتر شود.



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