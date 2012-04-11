ناشران «آهو درمانی» را دوست ندارند

محمدمهدی رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده انتشار شدن آثار تازه‌ای از خود خبر داد و گفت: مجموعه‌‌ای از داستان‌های کوتاهم را با عنوان «سمفونی ماهی‌های شیشه‌ای» شامل 9 داستان کوتاه که در دو دهه قبل نوشته‌ام، با بازنگری و در برخی موارد بازنویسی آنها، آماده انتشار کرده‌ام که در انتظار صدور مجوز نشر به سر می‌برد.

وی ادامه داد: این کتاب نزیک به سه‌ ماه است که به اداره کتاب ارسال شده و اگر مشکلی پیش نیاید، باید در نمایشگاه کتاب امسال به دست مخاطب برسد.

نویسنده رمان «رقص بسمل» ادامه داد: مجموعه‌ای از اشعارم را نیز که با موضوع عاشورا سروده شده است در قالب یک مجموعه گردآوری کرده‌ام که انتشارات خیمه درصدد انتشار آن است. این اشعار در سه شکل و قالب شعری و در فضای احساسی مانند مرثیه‌، اما با نگاهی معاصر سروده شده است، ولی هنوز نامی برای این مجموعه انتخاب نشده است.

رسولی در ادامه از آماده انتشار شدن مجموعه‌ای از آثار نقاشی خود از سوی خود خبر داد و گفت: این کتاب منتخبی از آثار نقاشی من است که نشر نظر تصمیم دارد به صورت قطع جیبی و برای سهولت در استفاده و خرید کتاب، آن را در نمایشگاه امسال ارائه دهد.

وی همچنین با اشاره به تدوین دومین مجموعه شعر خود با عنوان «آهو درمانی» نیز گفت: اشعارم برای انتشار گرفتار نبود ناشر شده است. شاید نزدیک به 20 ناشر را در این حوزه دیدم و با آنها صحبت کردم، اما بسیاری حتی تا پایان امسال هم قصد انتشار اثر تازه‌ای در حوزه شعر ندارند و این یک اتفاق عجیب و البته قابل توجه برای من است.